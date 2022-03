Wtorek 22 marca 2022 Coraz więcej informacji o PlayStation 5 Pro

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:26 Od premiery konsol PlayStation 5 i Xbox Series X mija już prawie półtorej roku. Na ten moment są do bardzo wydajne konsole, lecz niestety z powodu powszechnych niedoborów elektroniki nadal istnieją pewnie trudności z ich zakupem. Tymczasem w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Sony planuje debiut mocniejszej wersji PS5. Ma to być konsola PlayStation 5 Pro, której debiut planowany jest jesienią 2023 roku, w około 3 lata po debiucie oryginalnego PlayStation 5. Konsola byłaby dedykowana do grania poprzez gogle PlayStation VR2, i wyposażona w bardziej wydajny niestandardowy procesor APU od AMD.



Nieoficjalne doniesienia mówią, że Sony chce aby wydajność GPU w PlayStation 5 Pro była 2-2,5 krotnie wyższa w porównaniu do tego, co oferuje PlayStation 5. Przygotowany przez AMD nowy układ scalony z GPU wyposażonym w więcej procesorów strumieniowych byłby też produkowany w nowszym procesie litograficznym - TMSC 5nm lub 4nm (zamiast 7nm).



