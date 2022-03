Projektor laserowy czy projektor lampowy?

Wybierając dla siebie idealny projektor, musimy przede wszystkim zastanowić się, jaki jego typ będzie dla nas idealny: lampowy (bardziej tradycyjny) czy nowoczesny projektor laserowy. Aby dokonać wyboru, najlepiej będzie na początek krótko poznać charakterystykę każdego typu.









Projektor krótkoogniskowy. Gdzie warto go wykorzystać?

Projektory możemy podzielić przede wszystkim ze względu na odległość, w jakiej skupiana jest wiązka od samego projektora — czyli gdzie jest punkt idealny, dający najbardziej klarowny i wyraźny obraz. Ze względu na ten parametr wyróżnić możemy projektory długo-, średnio- lub krótkoogniskowe.

Te ostatnie są obecnie jednymi z najbardziej popularnych, ponieważ nadają się do nawet stosunkowo małych pomieszczeń. Mogą być z powodzeniem wykorzystywane w salach lekcyjnych czy niewielkich salach konferencyjnych, pomagając w edukacji, prezentacjach i prowadzeniu sympozjów. Bez wahania sięgają po nie także osoby, które marzą o najlepszych doznaniach wizualnych z kina domowego. Projektor krótkoogniskowy może być też atrakcyjnym zastępstwem dla monitora w pokoju zawodowego gracza e-sport. Jaki w takim razie wybrać: z lampą czy laserem?

Jak jest różnica między lampą a laserem?

Tradycyjne projektory wykorzystywały jako źródła światła lampy o dużej mocy. Były one w stanie (w zależności od swojej jakości) pracować nawet do 10 000 godzin, co dla przeciętnego użytkownika jest imponującym osiągnięciem. Wraz z zastosowaniem coraz lepszych lamp osiągnęły też bardzo dobre parametry jakości obrazu.

Obecnie jednak stale rośnie popularność projektorów krótkoogniskowych laserowych, które odznaczają się jeszcze dłuższym czasem pracy, sięgającym nawet 20 000 godzin, co jest szczególnie istotne przy ich wykorzystaniu w placówkach oświatowych czy kulturalnych, gdzie są eksploatowane mocniej niż w domach prywatnych.

W efekcie, jeśli zależy ci na jak najmniejszej ilości konserwacji i chcesz cieszyć się zawsze tak samo dobrym obrazem, bez potrzeby wymiany źródła światła, najpewniej atrakcyjniejszą opcją będzie dla ciebie laser.

Jasność i jakość obrazu

Obecnie ze względu na doskonałą technologię lamp i laserów większość projektorów oferuje bardzo podobnej jakości obraz, zarówno pod względem jasności, jak i samej szczegółowości. Projektory laserowe i lampowe są w stanie zaoferować tak samo dobre doznania odbiorcy, choć zdarza się, że wciąż niektóre wysokiej jakości projektory lampowe oferują lepszy kontrast.

Chłodzenie i uruchamianie

Niewątpliwą zaletą korzystania z technologii laserowej jest szybkość uruchamiania projektora. Wystarczy go włączyć i praktycznie od razu gotowy jest do pracy, a co więcej odbywa się ona znacznie ciszej ze względu na mniejsza ilość generowanego ciepła — i mniejsze chłodzenie.

Korzystając z lampowego projektora, będziesz musiał chwilę poczekać, aż rozgrzeje się odpowiednio. Co więcej, duża ilość generowanego ciepła przekłada się na mocniejsze chłodniejsze i głośniejszą pracę urządzenia.



fot. materiały prasowe