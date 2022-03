Jak zadbać o bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie?

Bezpieczeństwo teleinformatyczne to bardzo ważny aspekt działalności każdej firmy, zarówno ze względu na ochronę gromadzonych danych, jak i zachowanie ciągłości procesów. Czym dokładnie jest cyberbezpieczeństwo? Jak o nie zadbać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.











Co to jest bezpieczeństwo teleinformatyczne?

Bezpieczeństwo teleinformatyczne nazywane również cyberbezpieczeństwem (z ang. cybersecurity) to zagadnienia związane z telekomunikacją oraz informatyką, które odnoszą się do ryzyk związanych z użytkowaniem komputerów, sieci komputerowych, czy Internetu. Jak wspomniano we wstępie jest to bardzo ważny aspekt każdej działalności, ponieważ dbając o bezpieczeństwo teleinformatyczne nie tylko chronimy gromadzone i przetwarzane dane, ale również zapewniamy bezpieczeństwo i ciągłość procesów biznesowych wykonywanych w firmie. Na cyberbezpieczeństwo należy patrzeć z perspektywy zapewnienia poufności, integralności oraz ograniczonej dostępności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule znajdującym się pod linkiem: https://mindworkers.pl/bezpieczenstwo-teleinformatyczne-cybersecurity-czym-jest-oraz-jakie-sa-najwieksze-zagrozenia-w-2021-roku-dla-twojego-przedsiebiorstwa/.

Dlaczego dbałość o bezpieczeństwo teleinformatyczne jest aż tak istotna?

Wspomniano już, że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego jest obowiązkiem każdej firmy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorstwo odpowiada za właściwe zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych, które mogą być pozyskiwane zarówno od klientów, jak i partnerów biznesowych. Niedopilnowanie tego obowiązku może skutkować wyciekiem danych, za co mogą zostać nałożone surowe kary finansowe (zgodnie z RODO). Poważną konsekwencją może być jednak również utrata zaufania klientów, czy kontrahentów, co może mieć negatywne skutki w długoterminowej perspektywie. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że celem cyberataków może być nie tylko doprowadzenie do wycieku danych. W wielu przypadkach może chodzić również o wyłącznie używanych systemów, czy wprowadzenie w nich zmian, co będzie skutkowało pojawianiem się błędów. W związku z tym każde oprogramowanie musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia, a jego działanie powinno być stale monitorowane.

Jak zadbać o bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w firmie to kluczowa kwestia. Oczywiście nie jest to proste, ponieważ cyberprzestępcy nieustannie pracują nad nowymi formami cyberataków, które mają na celu ominięcie istniejących zabezpieczeń. W związku z tym należy szacować potencjalne ryzyko oraz diagnozować rodzaj ewentualnych zagrożeń. Firma powinna mieć opracowany program bezpieczeństwa, w którym należy zawrzeć definicje potencjalnych zagrożeń, a także instrukcje postępowania w przypadku ich wystąpienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala działać w sposób zorganizowany i przemyślany.

Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń

Tworząc program bezpieczeństwa oraz diagnozując potencjalne zagrożenia należy dobrać do nich odpowiednie rozwiązania zapewniające ochronę. Wymienia się wśród nich różnego rodzaju programy antywirusowe, anti-malware, filtry DNS, czy nowoczesne firewalle. Tego typu rozwiązania pozwalają ochronić przed atakiem nie tylko fizyczne urządzenia, ale także sieci, czy dane przechowywane w chmurze. Twórcy tych zabezpieczeń nieustannie pracują nad opracowaniem nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, których wdrożenie zapewni ochronę przed coraz nowszymi formami ataków. Chcąc wdrożyć je w swojej firmie warto skorzystać z oferty, która znajduje się na Mindworkers.pl.

Świadomość pracowników

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet najwyższy poziom wdrożonych zabezpieczeń nie zapewni 100% ochrony, w sytuacji, gdy możliwość przeprowadzenia skutecznego cyberataku udostępni pracownik. Oczywiście w sposób nieświadomy, ponieważ z reguły następuje to poprzez otwarcie zainfekowanego maila, czy korzystanie z sieci publicznej na służbowym sprzęcie, co może mieć miejsce podczas pracy zdalnej lub delegacji. W związku z tym należy nieustannie uświadamiać pracowników o istniejących zagrożeniach, a tego typu szkolenia powinny odbywać się regularnie. Wynika to z faktu, że najlepszą ochroną są działania prewencyjne.

Podsumowując należy stwierdzić, że odpowiednia dbałość o bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy to konieczność, która umożliwia jej bezproblemowe działania. W związku z tym do tematu należy podejść na poważnie, zarówno wdrażając najwyższej jakości zabezpieczenia, jak i podnosząc świadomość pracowników.