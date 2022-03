Wtorek 22 marca 2022 Radeon RX 6400 trafi do wolnej sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:57 Radeon RX 6400 to najwolniejsza karta graficzna AMD z architekturą RDNA 2. Jest to wolniejszy kuzyn dostępnej w sprzedaży od stycznia karty Radeon RX 6500 XT, wykorzystujący ten sam chip Navi 24. Podstawowe różnice dotyczą mniejszej liczby procesorów strumieniowych - w licznie 768 sztuk (zamiast 1024 jak w Radeonie RX 6500 XT), oraz niższych częstotliwości taktowania GPU - około 2,3 GHz (zamiast ~2,8 GHz) i pamięci - 14 Gbps (zamiast 18 Gbps). Dużą zaletą jest za to wskaźnik TDP wynoszący zaledwie 53W, o połowię niższy niż w modelu Radeon RX 6500 XT (TDP 107W). Wadą dotychczas była dostępność karty Radeon RX 6400 wyłącznie dla producentów gotowych komputerów.



Teraz prawdopodobnie ma się to zmienić, i Radeon RX 6400 trafi także w wolnej sprzedaży do entuzjastów DIY, czyli osób samodzielnie składających swoje komputery. Nie będzie to jednak wersja referencyjna od AMD, a wyłącznie autorskie konstrukcje poszczególnych producentów.



Dla nas to tylko dobra wiadomość, która oznacza, że Radeon RX 6400 będzie oferowany w różnych wersjach, być może nawet dość znacznie różniących się zegarami taktującymi, a zarazem wydajnością i wskaźnikiem TDP.



Pierwszym modelem karty Radeon RX 6400 sprzedawanej jako samodzielny produkt w tekturowym pudełku może być karta GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE. Ze zdjęć dowiadujemy się, że model ten posiada taki sam system chłodzenia jak dostępna w sprzedaży karta GIGABYTE Radeon RX 6500 XT EAGLE. Może to oznaczać wyższe zegary taktujące i większą wydajność do referencyjnych kart Radeon RX 6400 oferowanych przez AMD dla producentów gotowych komputerów.



Dokładna specyfikacja karty GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE na ten moment nie jest jeszcze znana, natomiast dostępność w sklepach określana jest na 2. kwartał 2022 roku.





Na koniec przypomnijmy, że na tle starszych kart wydajność Radeona RX 6500 XT odpowiada wydajności oferowanej przez karty Radeon RX 580 i 590, Radeon RX 5500 XT, GeForce GTX 1060 6GB i GeForce GTX 1650 Super. Radeon RX 6400 powinien natomiast oferować wydajność zbliżoną do kart Radeon RX 470 i 570 oraz GeForce GTX 1650 (bez dopisku Super).







