Serwis Apple - gdzie oddać urządzenie Apple do naprawy

Pewnie każdy zgodzi się z tym, że urządzenia, które przygotowuje Apple należą do czołówki, jeśli chodzi o elektronikę użytkową, a kolejne modele ich sprzętów podbijają rynek. Mimo wysokich cen nadal iPhony, Macbooki, iPady sprzedają się świetnie. Możliwości techniczne jakie dają te urządzenia przewyższają konkurencję, często wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które konkurencja z czasem przejmuje. Nieustannie to również urządzenia z najwyższej cenowej półki. A co robić w momencie, gdy dojdzie do ich awarii bądź uszkodzenia?









Naprawa urządzeń Apple - czy awarie są częste?

Urządzenia produkowane przez Apple posiadają rzecz jasna gwarancję producenta, który zapewnia dokonanie napraw w autoryzowanym serwisie Apple w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii, bez konieczności ponoszenia kosztów przez właściciela takiego urządzenia. Naprawy jakie realizuje bezpłatnie serwis Apple dotyczą jednak wyłącznie awarii urządzeń, która następuje w okresie objętym gwarancją, a awaria jest wynikiem niedoskonałości sprzętu. Jak podaje właściciel marki takie sytuacje są rzadkością, a urządzenia produkowane przez Apple powstają z doskonałych komponentów i w zdecydowanej większości są w stanie bezawaryjnie przepracować okres objęty gwarancją. Dlatego naprawy częściej dotyczą uszkodzeń sprzętu bądź też wynikają z awarii już po okresie gwarancji, gdy trzeba ponieść koszty naprawy. W przypadku uszkodzeń z winy właściciela urządzenia naprawy gwarancyjne nie będą realizowane. Co zrobić w takiej sytuacji, gdzie szukać pomocy i z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Uszkodzenie urządzeń Apple - jaki serwis wybrać?

Uszkodzenie sprzętu od Apple może się dla właściciela okazać kosztowną przygodą. Tak samo jak same urządzenia od Apple należą do kosztownych, tak również konieczność ich naprawy będzie generować duże wydatki. Najczęściej pojawiające się uszkodzenia mechaniczne to oczywiście zbicie wyświetlacza. Pokryty szybą przedni panel jest niestety dość mocno narażony na uszkodzenia. Dlatego ewentualne zbicie ekranu nie jest niczym zaskakującym. Trzeba jednak liczyć się z tym, że serwis Apple za taką naprawdę naliczy koszty w wysokości kilkuset złotych. Sama wymiana to koszt nawet około 200 złotych, do tego dochodzi konieczność zakupu wyświetlacza a to również wydatek około 400-500 złotych. Koszty napraw w przypadku urządzeń Apple mogą być więc wysokie, a jednocześnie chcąc przywrócić sprzęt do życia trzeba go oddać do dobrego serwisu, gdzie naprawą zajmą się osoby, które będą wiedzieli jak prawidłowo obchodzić się z urządzeniem. Więcej informacji dostępne na stronie: https://flixapple.com/serwis-poznan/.