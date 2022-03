Poniedziałek 28 marca 2022 GeForce RTX 4080 i 4090 będą mieć powiększone sekcje zasilania GPU

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 21:04 AMD i Nvidia jesienią tego roku mają wprowadzić na rynek nową generację kart graficznych. W przypadku AMD będą to nowe Radeony RX7000 oparte o 5nm chipy z architekturą RDNA 3, natomiast Nvidia zaserwuje nam karty GeForce RTX serii 4000 z 5nm chipami GPU o nazwie kodowej Ada Lovelace. W sieci pojawiły się kolejne doniesienia na temat kart GeForce RTX 4080 i 4090 z chipem AD102, które mają zadebiutować jako pierwsze na przełomie 3. i 4. kwartału 2022 roku. Nowe informacje po raz kolejny potwierdzają bardzo wysoki wskaźnik TDP - w przypadku GeForce RTX 4090 ma on wynosić aż 600W, a w przypadku GeForce RTX 4080 będzie to 450-500W.



Karty będą też wyposażone w nowe 16-pinowe złącze zasilające, potrafiące zapewnić zasilanie mocą do 600W i będące częścią specyfikacji PCI-Express 5.0.



Niezawodny i znany ze sprawdzających się informacji serwis Igors Lab informuje, że dotarł do danych na temat konstrukcji płytki drukowanej kart GeForce RTX 4080 i 4090. Jak twierdzi, będzie ona nieco większa niż PCB dotychczasowych GeForce RTX 3080 i 4090, i pozbawiona charakterystycznego dla nich wcięcia w kształcie znaku <. Dodatkowa powierzania PCB zostanie wykorzystana przez znacznie większą sekcję zasilania GPU - będzie ona w sumie 28-fazowa, z czego 4-fazy będą zasilać pamięci, a 24-fazy będą zasilać GPU AD102. Dla porównania GeForce RTX 3080, 3080 Ti i 3090 mają sekcje zasilające mające od 16-faz do 19-faz (łącznie dla GPU i pamięci).



Chip GPU AD102 według Igors Lab ma mieć powierzchnię około 600 mm2, i posiadać 18432 rdzeni CUDA, o 71 procent więcej niż GA102 z kart RTX 3080 / 3090.



Płytka drukowana GeForce RTX 4080 / 4090 - wizualizacja





Dla porównania płytka drukowana GeForce RTX 3080





