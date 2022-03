Poniedziałek 28 marca 2022 Intel ARC: pierwsze karty dla laptopów zadebiutują 30 marca

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 21:32 Latem 2021 roku Intel ogłosił, że jego długo oczekiwane karty graficzne ARC trafią do sprzedaży w 1. kwartale 2022 roku, aby konkurować z modelami GeForce RTX od Nvidia i Radeon od AMD. Niestety ten termin nie został dotrzymany, i desktopowe karty graficzne od Intela wciąż nie są gotowe. Tą porażkę osłodzić ma debiut pierwszych kart Intel ARC dla komputerów przenośnych. Będą to modele ARC A350M i ARC A370M, które zadebiutują już jutro, 30 marca. Będą to samodzielne karty graficzne wyposażone w mniejszy z chipów Alchemist, wyposażony w 128 jednostek EU, i przeznaczone do konkurowania w segmencie GPU dla laptopów z budżetowymi kartami GeForoce i Radeon.



Nie da się ukryć, że raczej nie jest to premiera o jakiej marzył Intel, lecz premiera mająca na celu wyłącznie spełnienie zeszłorocznej zapowiedzi mówiącej o debiucie kart Intel ARC w 1. kwartale 2022 roku.



Obecnie premiera bardziej wydajnych kart graficznych z serii Intel ARC jest spodziewana w maju lub czerwcu. Być może podczas jutrzejszej premiery laptopowych kart ARC A350M i ARC A370M Intel zdradzi więcej informacji na temat bardziej wydajnych wersji swoich kart ARC, jak i terminu ich debiutu.



