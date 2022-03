Poniedziałek 28 marca 2022 GeForce RTX 3090 Ti: oficjalna premiera i testy

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:43 Nvidia ogłosiła oficjalną premierą GeForce RTX 3090 Ti - najszybszej karty graficznej z generacji Ampere. Początkowo karta miała zadebiutować w styczniu, ale w związku z problemami technicznymi jej debiut opóźnił się o ponad dwa miesiące. GeForce RTX 3090 Ti ma pełną wersję chipu GA102 z 10752 rdzeniami CUDA (zamiast 10496 rdzeni CUDA jak w RTX 3090), 24 GB szybszych pamięci GDDR6X 21 Gbps o przepustowości 1008 GB/s (magistrala 384-bit) oraz wyższe o 165 MHz taktowanie bazowe i turbo dla GPU (odpowiednio: 1560 MHz i 1860 MHz). Wadą jest bardzo wysoki wskaźnik TDP, wynoszący 450W (o 100W więcej niż w RTX 3090).



W porównaniu do GeForce RTX 3090 karta ma też przebudowaną płytkę drukowaną i nowe 16-pinowe złącze zasilające zgodne ze standardem PCI-E 5.0 i potrafiące dostarczyć do karty do 600W energii. Cena wersji Funders Edition wynosi 1999 USD, czyli o 500 dolarów więcej niż GeForce RTX 3090.



W sprzedaży poza wersją referencyjną dostępne jest także klika modeli autorskich przygotowanych przez m.in. EVGA, ASUSa, MSI, Zotac, Gainward, Palit, Inno3D i Gigabyte. W porównaniu do wersji Funders Edition mają one (w zależności od modelu) o 30-90 MHz wyższe taktowanie Turbo, jednak pobierają jeszcze więcej energii elektrycznej (480W-530W). Wyniki testów wskazują na około 10 procent wyższą wydajność GeForce RTX 3090 TI w porównaniu do GeForce RTX 3090, a do współpracy z kartą rekomendowany jest zasilacz o mocy około 1 KW.









