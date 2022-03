Poniedziałek 28 marca 2022 Intel ARC 3, ARC 5 i ARC 7 - oficjalna prezentacja kart graficznych Intela

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:55 Intel oficjalnie zaprezentował pierwsze ze swich długo przygotowywane karty graficzne z serii ARC. Są to Intel ARC A770M, ARC A730M, ARC A550M, ARC A370M oraz ARC A350M przeznaczone do stosowania w komputerach przenośnych. Karty są oparte o układy graficzne z serii Alchemist wytwarzane w litografii 6nm przez TSMC, i korzystają z architektury He-HPG będącej rozwinięciem architektury Xe stosowanej w IPG dotychczasowych procesorów Core 11. i 12. generacji. Karty są w pełni zgodne z DirectX 12 Ultimate i obsługują RayTracing, zapewniany przez obecność dedykowanych sprzętowych jednostek.



Obsługują też cztery ekrany, każdy w trybie 4K z odświeżaniem 120 Hz i HDR, lub dwa 8K z odświeżaniem 60 Hz i HDR, oraz wyjścia HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a i DisplayPort 2.010G Ready.



Modele ARC A370M oraz ARC A350M bazują na mniejszym chipie (wariant DG1), posiadają 4 GB pamięci GDDR6 z 64-bitową magistralą oraz 128 lub 96 jednostek EU. Obie karty są już dostępne dla producentów laptopów, i według Intela zapewniają o kilkadziesiąt procent wyższą wydajność niż IGP procesora Core i7-1280P z serii Alder Lake.



Bardziej wydajne karty ARC A770M, ARC A730M, ARC A550M pojawią się na początku lata, i będą korzystać z większego chipu Alchemist (wariant DG2). Model ARC A550M ma 256 jednostek EU i 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą, ARC A730M otrzyma 384 jednostek EU i 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, a flagowy ARC A770M będzie dysponował 512 jednostkami EU i 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą.



Także początkiem lata zadebiutuje technika supersamplingu Intel XeSS (Xe Super Sampling)- będąca rozwiązaniem konkurencyjnym dla Nvidia DLSS i opierającym się na podobnej zasadzie działania. XeSS wykorzystuje zaszyte w GPU Alchemist jednostki macierzowe XMX(odpowiednik rdzeni Tensor z GPU Nvidia), kierując ich moc obliczeniową ma wykonanie supersamplingu, czyli podniesienie rozdzielczości renderowanego obrazu. Przy tym, podobnie jak w rozwiązaniu Nvidia XeSS analizuje poprzednie i następne klatki, oraz wykorzystuje wiele innych technik rekonstrukcji jakości obrazu



Zdaniem Intela, Xess ze źródłowego materiału Full HD potrafi wyprodukować obraz o jakości 4K bez widocznej utraty jakości, a przy tym liczba klatek na sekundę jest około dwukrotnie wyższa, niż gdyby obraz był renderowany przez GPU w jakości 4K bez XeSS.





Do kart Intel ARC dostępne będzie oprogramowanie Intel ARC Control, pozwalające na modyfikowanie bardzo wielu różnych ustawień. Niestety Intel nie podał żadnych informacji na temat kart Intel ARC w wersji dla komputerów stacjonarnych.













