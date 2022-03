Czwartek 31 marca 2022 Procesory Ryzen 7000 - start masowej produkcji za miesiąc

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:26 W ciągu najbliższych kilku miesięcy na rynku zadebiutują całkowicie nowe procesory Ryzen 7000 od AMD. Otrzymają one nie tylko nowe rdzenie ZEN 4 wytwarzane w litografii 5nm, ale też całkowicie nową podstawkę AM5 typu LGA (1718 pinów). Cechą tych procesorów będzie też kontroler pamięci DDR5 oraz obecność zintegrowanego układu graficznego w każdym modelu procesora. W sieci pojawiły się nowe informacje, według których masowa produkcja procesorów Ryzen 7000 ma rozpocząć się pod koniec kwietnia lub na początku maja. Zwyczajowo od tego momentu potrzeba jeszcze 3-4 miesięcy do oficjalnej premiery i rozpoczęcia sprzedaży procesorów.



Dla porównania dotychczasowe procesory Ryzen serii 5000 (Vermeer) trafiły do masowej produkcji pod koniec lipca 2020 roku, a ich premiera odbyła się 3,5 miesiąca później, początkiem listopada 2020 roku.



Wynika z tego, że procesory Ryzen 7000 powinny oficjalnie zadebiutować i trafić do sprzedaży nie później niż w sierpniu tego roku.



