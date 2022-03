Czwartek 31 marca 2022 Intel ARC dla komputerów stacjonarnych tylko w edycji limitowanej

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:42 Na marginesie swojej prezentacji kart graficznych dla komputerów przenośnych, Intel podzielił się też nowymi informacjami na temat kart graficznych ARC w wersjach dla komputerów stacjonarnych. Zadebiutują one na rynku latem tego roku i będą dostępne w sprzedaży w edycji limitowanej. Producent podzielił się też krótkim materiałem wideo, przedstawiającym wygląd sklepowych wersji kart ARC dla komputerów stacjonarnych. Poza tym nie podane zostały żadne szczegóły, ale można przypuszczać, że dosktopowe karty ARC wykorzystają większy z chipów Alchemist z 512 jednostkami EU, wsparty przez 16 GB pamięci GDDR6.



Edycja limitowana oznacza prawdopodobnie, że desktopowe karty ARC 1. generacji będą dostępne w sprzedaży tylko przez krótki czas. Intel prawdopodobnie jest świadomy, że nie mają one szans konkurować z przyszłymi kartami Nvidia GeForce RTX 4000 i AMD Radeon 7000 (debiut pod koniec tego roku) dlatego też prawdopodobnie będzie oferował desktopowe karty ARC tylko do momentu premiery nowej generacji kart od NVidia i AMD, nazywając to właśnie edycją limitowaną.







