Czwartek 31 marca 2022 TSMC zwiększa poziom produkcji w litografii 5nm

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 23:01 Dobrze poinformowany serwis DigiTimes, powołując się na swoje źródła zbliżone do TSMC informuje, że w bieżącym miesiącu TSMC wyraźnie zwiększy poziom produkcji w litografii 5nm. Liczba produkowanych wafli ma wzrosnąć do 150 tysięcy miesięcznie, o 25 procent, z dotychczasowego poziomu 120 tysięcy wafli miesięcznie jaki był wytwarzany w miesiącach styczeń-marzec. Wzrost produkcji ma wynikać z rozpoczęcia dużych dostaw 5nm chipów dla AMD. Tym samym informacje potwierdzają wcześniejsze pogłoski o tym, że produkcja układów scalonych do procesorów Ryzen 7000 rozpocznie się najpóźniej na przełomie kwietnia i maja.



Informacje pozyskane przez Digitimes dotyczą też odnotowanej w ostatnim czasie wyraźnej poprawie uzysku przy produkcji 5nm chipów, oraz dużego zainteresowania klientów TSMC litografią 4nm w postaci procesu o nazwie N4. W porównaniu do bazowej litografii 5nm, oferuje on o około 10 procent większą wydajność tranzystorów i około 6 procent większą gęstość upakowania tranzystorów, a jednocześnie bazuje na tych samych regułach i narzędziach projektowania.



Jednym z klientów bardzo zainteresowanym produkcją w 4nm litografii TSMC ma być Nvidia - co jest dość zaskakujące, ponieważ jej GPU z serii Ada Lovelace wytwarzane dla kart GeForce RTX 4000 mają wykorzystywać litografię 5nm.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.