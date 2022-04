Czwartek 31 marca 2022 AMD: Radeon RX 6500M jest znacznie lepszy niż Intel ARC A370M

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:07 Oficjalna premiera kart Intel ARC na notebooków nie przeszła bez echa firmy AMD. Producent postanowił porównać kartę Intel ARC A370M do swojego Radeona RX 6500M, obnażając słabości nowego GPU od Intela. Według AMD, Radeon RX 6500M jest o kilkadziesiąt procent bardziej wydajny niż Intel ARC A370M. Poza tym GPU Intela składa się z większej liczby tranzystorów - układy krzemowe obydwu kart są produkowane w tej samej litografii TSMC N6, ale chip Intela jest większy (157mm2) i składa się z 7,2 mld tranzystorów), podczas gdy Navi 24 składa się z 5,4 mld tranzystorów i ma powierzchnię 107 mm2.



Dodatkowo przy tym samym TDP (35-50W) Radeon RX 6500M ma szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps, a jego GPU uzyskuje znacznie wyższe częstotliwości taktowania - 2191 MHz, podczas gdy Intel ARC A370M tylko 1550 MHz.



Zdaniem AMD, to dowód na to, że pierwsza generacja kart Intel ARC nie jest w stanie dorównać obecnej generacji Radeonów pod względem efektywności i wydajności.







