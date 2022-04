Serwery RACK - czym są oraz na jakie parametry zwracać uwagę przy ich zakupie?

Prowadząc firmę lub jakąkolwiek działalność wymagającą sieciowego połączenia jednostek operacyjnych, należy nastawić się na wydatek w postaci serwera. Urządzenie to jest uznawane za centrum wymiany danych i żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie w obecnych czasach poprawnie bez niego funkcjonować. Podstawowymi funkcjami serwera jest zapisywanie, przesyłanie oraz przetwarzanie danych. Oczywiście, każdy taki sprzęt potrafi dużo więcej, jednak pierwotnym założeniem było wykonywanie właśnie tych czynności.



Rynek branży informatycznej jest aktualnie rozwinięty do poziomu umożliwiającego swobodny dobór konkretnych serwerów względem indywidualnych preferencji i zapotrzebowania. Należy jednak pamiętać, aby zawsze wybierać urządzenia oferujące większą ilość opcji od wymaganej. Może okazać się to przydatne w przypadku chęci rozwoju firmy lub zmiany jej koncepcji.

Typ obudowy serwera rack – charakterystyka

Na wstępie warto podkreślić, że podział serwerów odbywa się głównie ze względu na typ ich obudowy. Nie ma to wpływu na parametry, a jedynie na kształt i wygląd urządzenia. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje obudów serwerowych: blade, tower i rack. Aktualnie, zajmujemy się wyłącznie tym ostatnim.

Serwery rack są przez wielu uznawane za najbardziej uniwersalne. Głównym ich przeznaczeniem jest praca w małych lub średnich przedsiębiorstwach, jednak nie mają problemu z radzeniem sobie w dużych biurach i korporacjach. Do montażu tego typu urządzeń, używa się specjalnych szaf bądź też stojaków serwerowych. Wszystko zależy od tego czy chcemy, aby nasz serwer znajdował się w zabudowie, czy nie.

Do sporych zalet tych urządzeń możemy zaliczyć przede wszystkim małe wymiary oraz łatwość w eksploatacji. Dobre zagospodarowanie przestrzeni jest istotne szczególnie w kontekście małych przedsiębiorstw, gdzie nie wynajmuje się z reguły obszernych lokali.







Parametry serwera – na co zwracać uwagę?

Serwer należy traktować jako zaawansowany komputer o ponadprzeciętnej mocy obliczeniowej. W przypadku jego doboru, najważniejszym podzespołem okazuje się być dysk twardy. Szybki, pojemny i oszczędny - te właśnie cechy powinien zawierać dany komponent. To przede wszystkim od niego zależy prędkość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie.

Lepsze serwery są wyposażone w kilka slotów SATA, umożliwiających podpięcie większej liczby dysków. Przekłada się to na możliwość poszerzenia całej sieci. Istotnym czynnikiem w kontekście dysku twardego jest również usługa RAID. Korzystanie z niej pozwala na tworzenie wydajnych macierzy dyskowych.

Wymiary i ceny serwerów rack

Na rynku serwerów panuje spora rozbieżność cenowa. Ciężko tak naprawdę określić, jaką sumę należy wyłożyć, aby otrzymać wydajne centrum danych. Wszystko to zależy od wielkości sieci i liczby funkcji, z których będziemy korzystać. Każdy serwer rack posiada określony wymiar. Ogólnie przyjęte normy nakazują, aby urządzenia wymiarować względem konkretnych założeń. Podstawowy moduł serwerowy ma wymiar 1U, co daje odpowiednio wartość 1,75’’. Dostępne są także moduły 2U lub więcej, co odpowiada wielokrotności standardowego wymiaru.

Porównanie serwerów od różnych producentów

Załóżmy, że potrzebujemy serwera do średniej wielkości przedsiębiorstwa. W danej półce cenowej możemy znaleźć już kilka rozsądnych pozycji, które weźmiemy pod uwagę. Będą to:



HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SERWER DL20 GEN10 E-2224 1P16G2LFF SVR P17079-B21











DELL *R440 SIL 4208 16GB H330 480GB IDEX 1X550W 3Y











FUJITSU SERWER PRIMERGY RX2520M5 1X4208 1X16GB EP420I 2X1GB DVD-RW 1X450W









Każdy z produktów różni się nieco ceną oraz parametrami. Wszystkie mieszczą się w założonym przez nas budżecie. Zacznijmy może od urządzenia marki Hewlett Packard. Jest to standardowych wymiarów serwer rack 1u. Wyposażony jest w procesor marki Intel z dedykowanej dla serwerów serii Xeon o modelu E-2224. Zainstalowana pamięć RAM to standardowo 16GB z możliwością dołączenia dodatkowych 48GB. Należy zaznaczyć, że jest to typ pamięci DDR3, czyli już nieco starszy i rzadziej stosowany we współczesnych urządzeniach. Ilość slotów jest optymalna dla serwera 1U i niezbyt różni się od drugiego w zestawieniu serwera marki DELL.

Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest brak zainstalowanego dysku twardego w serwerze od Hewlett Packard. Producent sugeruje, że użytkownik sam powinien dobrać dysk w zależności od indywidualnych potrzeb. Serwer Dell jest natomiast w pełni wyposażony i gotowy do uruchomienia. Zaopatrzony jest w procesor tej samej serii, jednak różniący się znacząco modelem. Ponadto, ilość możliwej do zainstalowania pamięci RAM wynosi 512GB w standardzie DDR4.

Jako trzeci, wybraliśmy sprzęt marki Fujistu, który nieco różni się od pozostałej dwójki. Mianowicie, jest to serwer rack 2u. Różnica wymiarów powinna dać nam większą ilość slotów na RAM, dyski twarde czy nawet procesory. Czy na pewno tak jest? Maksymalna pamięć ulotna do zainstalowania wynosi 768GB, przy czym osadzona może być na 12 slotach. W przypadku serwera Dell liczba gniazd danej pamięci wynosi 16. Odnośnie liczby procesorów, dostępna jest instalacja dwóch sztuk. Dochodząc jednak do kluczowego podzespołu jakim jest dysk możemy stwierdzić, że pod tym względem Fujitsu dominuje konkurencję. Przy standardowej konfiguracji może pomieścić cztery komponenty, a po rozbudowie – osiem.

Podsumowanie

Jak widać, niełatwo jest wybrać odpowiedni serwer dla swojej firmy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, który z trzech powyższych sprzętów jest najlepszy, ponieważ każdy posiada funkcje i parametry przydatne w różnych sytuacjach. Wszystkie wyżej wymienione serwery znajdziesz w sklepie internetowym ale.pl