Niedziela 10 kwietnia 2022 Fotel gamingowy - na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Autor: materiały partnera | 17:10 Każdy gracz marzy o wyjątkowym stanowisku gamingowym, które nie tylko pozwoli na wygodne rozwijanie swojej pasji do gier, ale również będzie świetnie wyglądać i stanowić ozdobę całego pomieszczenia. Inspiracje i podpowiedzi jak wyposażyć swój pokój gracza można znaleźć na stronie producenta Huzaro. Fotel gamingowy to jeden z najważniejszych elementów stanowiska, bo oprócz wyglądu ma też olbrzymi wpływ na nasz komfort i zdrowie, zwłaszcza jeśli przesiadujemy w nim długie godziny. Jaki więc fotel dla gracza wybrać i na jakie aspekty zwrócić uwagę przy zakupie?







Ergonomia fotela gamingowego

Przeglądając ofertę na rynku warto zwrócić szczególną uwagę na ergonomie. W końcu każdy zapalony gracz spędza w fotelu długie godziny, nie tylko grając, ale też ucząc się, czy pracując. Siedzenie przez dłuższy czas w niepoprawnej pozycji może mieć złe skutki dla naszego zdrowia. Dobry fotel do grania wymusza prawidłową postawę siedzenia poprzez takie rozwiązania jak wyprofilowane siedzisko i oparcie oraz specjalne poduszki kark oraz lędźwia. Nie bez znaczenia są też dodatkowe rozwiązania takie jak regulowane podłokietniki (nawet w czterech płaszczyznach!) oraz wysuwany podnóżek. Ten ostatni docenią zwłaszcza osoby, które w fotelu gamingowym lubią nie tylko grać, ale też oglądać filmy, albo nawet się zdrzemnąć.

Rodzaj materiału: tkanina, czy eko-skóra?

Wybierając fotel gamingowy nie zapominajmy o spojrzeniu na materiał z jakiego został wykonany. Najczęściej stosuje się dwa rozwiązania: eko skórę oraz tkaniny materiałowe. Oba mają swoje wady i zalety. Tkaniny lepiej odprowadzają ciepło i nie wymagają takiej pielęgnacji jak skóra, która z kolei lepiej sprawdza się np. przy posiadaniu zwierząt domowych (nie zbiera tak kurzu i sierści, jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości). Dobrze, jeśli w miejscu kontaktu z ciałem użytkownika zastosowano przy budowie fotela specjalne tkaniny poprawiające cyrkulacje powietrza, np. perforowaną skórę PU HD, lub specjalny siateczkowy materiał „mesh”.

Wygląd ma znaczenie

Każdy gracz potwierdzi, że tak jest. Urządzając swoje stanowisko gamingowe zależy nam na tym, aby świetnie wyglądało! Nie inaczej jest przy wyborze krzesła gamingowego – chcemy, aby robiło wrażenie i podkreślało naszą pasję. Na rynku znajdziemy fotele we wszystkich kolorach, warto też skierować swoją uwagę ku modelom z oświetleniem RGB LED, które gwarantuje efekt wow, zwłaszcza w ciemności. Jeśli jesteśmy fanami konkretnych gier, albo postaci, to możemy poszukać fotela z motywem inspirowanym naszą ulubioną tematyką.



