Jakie słuchawki gamingowe wybrać? Na jakie parametry zwrócić uwagę, kupując słuchawki dla graczy przewodowe? Lepszym rozwiązaniem będą słuchawki bezprzewodowe czy ze złączem USB? Jeśli interesują Cię słuchawki nauszne do grania, zapraszamy do lektury!









Dlaczego warto kupić profesjonalne słuchawki gamingowe? Ponieważ w dzisiejszych grach audio odgrywa bardzo ważną rolę, a głośniki komputerowe czy zamontowane w laptopie nawet najlepszej jakości, nie pozwalają na pełną immersję. Jakie zatem słuchawki gamingowe wybrać? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Jakie słuchawki gamingowe warto wybrać?

Jakie słuchawki gamingowe wybrać? Wszystko zależy od tego, co właściwie mają zagwarantować Ci produkty tego rodzaju. Na pewno warto decydować się na słuchawki nauszne, szczególnie modele zamknięte, które nie dopuszczają do uszu gracza dźwięków otoczenia. Ponadto gwarantują świetną jakość dźwięku i są niezwykle komfortowe. Niebagatelne znacznie mają także mikrofony. Jeśli grasz w gry wspólnie z innymi graczami, koniecznie wybierz słuchawki z mikrofonem. Warto wybrać taki mikrofon, który gwarantuje dobrą jakość dźwięku. Lepszym rozwiązaniem będą słuchawki z mikrofonem na długim pałąku, który ustawia się przed ustami. Tego rodzaju mikrofon nierzadko ma gąbkę lub odpowiedni filtr, którego zadaniem jest redukowanie dmuchnięć. Mikrofony to także świetne rozwiązanie do nagrywania. Jeśli grasz na żywo na stronach streamingowych lub nagrywasz filmy ze swojej rozgrywki i wrzucasz na YouTube, dobry mikrofon to podstawa.

Kolejnym czynnikiem, na jaki warto zwrócić uwagę, kupując słuchawki nauszne, jest ich konstrukcja. Przede wszystkim nauszniki powinny być odpowiednio duże i wygodne. Dla graczy poleca się takie nauszniki, które otaczają odpowiednio całe uszy. Słuchawki do gier powinny także zapewniać odpowiednią izolację, aby hałas otoczenia nie rozpraszał gracza. Oczywiście w kwestii tej nie warto przesadzać, ponieważ, po długim czasie grania uszy zaczną się pocić i z tego powodu potrzebują wentylacji.

Jeśli z jakichś względów nie lubisz rozwiązań nausznych, wybierz słuchawki douszne. Najlepiej dokanałowe, ponieważ gwarantują dużo lepszą izolację w porównaniu ze standardowymi modelami dousznymi.

Słuchawki przewodowe a słuchawki bezprzewodowe – czym się różnią?

Kupując słuchawki gamingowe, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód oraz złącza. Na rynku znajdziesz rozwiązania przewodowe oraz bezprzewodowe. Słuchawki przewodowe z reguły mają mini jack 3,5 mm. Niektóre słuchawki tego rodzaju wyposaża się również w złącze USB. To drugie rozwiązanie może być stosowane w urządzeniach pozbawionych kary dźwiękowej, ponieważ słuchawki z USB mają z reguły własny układ audio. Umieszcza się go w przewodzie luz wtyczce. W porównaniu do produktów z mini jack 3,5 mm modele z USB niekiedy pozwalają uzyskać znacznie ciekawsze efekty dźwiękowe. Niektóre oferują również dźwięk przestrzenny 7.1 lub 5.1.

Jeśli decydujesz się na słuchawki, które podłącza się przewodowo, koniecznie zwróć uwagę na długość przewodu oraz jakość samego kabla. Poleca się, by wybierać modele z kablem o długości minimum 3 metry. Dzięki temu nie będzie problemu z podłączeniem słuchawek do komputera, który np. stoi pod biurkiem. W przypadku kabla warto również zastanowić się nad modelami, w których przewód można odpinać. Opcja ta przydaje się w przypadku, gdy kabel zostanie uszkodzony. W takiej sytuacji nie będziesz musiał kupować nowych słuchawek – wystarczy wymienić przewód. Jeśli jednak nie interesuje Cię rozwiązanie tego rodzaju, wybierz słuchawki dla graczy, które mają kabel z ochronnym oplotem. Zadaniem takiego zabezpieczenia jest nie tylko ochrona, ale i wzmocnienie samego przewodu.

Na rynku znajdziesz także słuchawki bezprzewodowe. Są wygodniejsze, ponieważ nie mają kabla, ale z drugiej strony należy pamiętać o ich ładowaniu. Jeszcze do niedawna słuchawki bezprzewodowe, które łączą się z komputerem za pomocą Bluetooth, uważane były za gorsze, ponieważ nie gwarantowały tak dobrej jakości dźwięku, jak przewodowe. Technika jednak wciąż się rozwija i można znaleźć takie rozwiązania, które są w stanie zapewnić stosunkowo wysoką jakość dźwięku.

Zarówno słuchawki przewodowe, jak i bezprzewodowe podłączysz do PlayStation, Nintendo Switch lub innej konsoli. Typowe słuchawki gamingowe sprawdzą się także do słuchania muzyki.



Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license