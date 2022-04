Poniedziałek 4 kwietnia 2022 Targi E3 2022 zostały całkowicie odwołane

Autor: Zbyszek | źródło: ESA | 15:34 Międzynarodowe targi Electronic Entertainment Expo, znane także pod skrótową nazwą E3, to wydarzenie o prawie 30 letniej tradycji i historii. Była to największa coroczna wystawa przemysłu rozrywki elektronicznej i gier komputerowych, nazywana także świętem gier oraz graczy komputerowych i konsolowych. W ostatnich dwóch latach targi E3 z powodów epidemicznych nie odbywały się w klasycznej formule na hali wystawienniczej, lecz online w postaci wydarzeń transmitowanych na żywo w Internecie. Niestety, kiedy gracze liczyli na powrót tradycyjnej formy targów E3, zajmujące się ich organizacją stowarzyszenie ESA (Electronic Software Association) poinformowało o całkowitym odwołaniu E3 2022.



Organizacja ESA rozesłała już e-maile do firm z branży rozrywki cyfrowej i gier, informując ich o całkowitym odwołaniu targów E3 2022. Wydarzenie nie odbędzie się w tym roku ani w formie on-line, ani w formacie tradycyjnym.



W e-mailach informujący o odwołaniu E3 2022 organizator informuje, że z powodów epidemicznych nadal nie jest możliwe zorganizowanie tegorocznego E3 w formie stacjonarnej, a targi nie mogą też być organizowane w formacie cyfrowym i online, ponieważ że samo zgrupowanie wydarzeń transmitowanych online nie jest równoznaczne z targami stacjonarnymi, których głównym aspektem są interakcje międzyludzkie.



