Nvidia nie chce już produkować swoich GPU u Samsunga

Autor: Zbyszek | 15:44 (1) W bieżącym roku Nvidia wprowadzi na rynek nową generację chipów GPU dla centrów danych w postaci serii o nazwie kodowej Hopper, oraz nową generację kart graficznych GeForce RTX 4000 z chipami GPU o nazwie kodowej Ada Lovelace. Obydwa typy rdzeni krzemowych będą wytwarzane w fabrykach TSMC. Tym samym po około 2 letniej przerwie Nvidia powróci do TSMC, i przynajmniej chwilowo zakończy swoją przygodę z Samsungiem, który produkuje w procesie 8nm chipy do bieżącej generacji GPU serwerowych i konsumenckich GeForce RTX 3x00 z serii Ampere. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat rozbratu Nvidii z Samsungiem.



Wynika z nich, że Nvidia planuje (przynajmniej na jakiś czas) całkowicie zrezygnować z wytarzania układów scalonych u Samsunga, czego powodem mają być żle doświadczenia wynikające z tej współpracy, w tym problemy z uzyskiem powodujące niewystarczające dostawy GPU Ampere w pierwszym roku obowiązywania kontraktu z Samsungiem.



W efekcie, w 2023 roku procesory GPU dla Nvidia produkować ma wyłącznie TSMC. Z dostępnych informacji wynika też, że decydując się w 2020 roku na zaprzestanie produkcji w TSMC i kontrakt z Samsungiem, Nvidia wypadła z grona stałych klientów TSMC, i musi płacić tajwańskiej firmie za wafle z 5nm chipami z góry. Firma miala już przelać dla TSMC kwotę 7 miliardów dolarów na poczet dostaw wali z 5nm chipami.



Nvidia ma też prowadzić z TSMC negocjacje dotyczące produkcji GPU w litografii 4nm, czyli ulepszonej wersji 5nm procesu produkcyjnego. Negocjacje te mają dobiegać końca, a w ramach kontraktu Nvidia zapewni sobie wafle z 4nm chipami TSMC za kwotę 10 miliardów dolarów, płacąc ją w całości z góry.



