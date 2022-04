Poniedziałek 4 kwietnia 2022 Debiutuje Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 i kilka innych procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:41 Firma AMD oficjalnie poszerzyła dziś swoją ofertę o sześć nowych procesorów Ryzen. Nowe CPU są dedykowane dla komputerów stacjonarnych, zgodne z podstawką AM4, a najbardziej wydajny z nich to 8 rdzeniowy i 16-wątkowy Ryzen 7 5700X. Jest to procesor kosztujący 299 USD, mający wskaźnik TDP 65W, i będący o 100-200 MHz wolniej taktowaną wersją dotychczasowego procesora Ryzen 7 5800X (obecna cena 349 USD). Oprócz tego w serii Ryzen 5000 debiutują też Ryzen 5 5600 (199 USD, 6 rdzeni/12 wątków, rdzeń Veeremer, 32MB L3, 3,5-4,4 GHz) i Ryzen 5 5500 (159 USD, 6 rdzeni/12 wątków, rdzeń Cezanne, 16MB L3, 3,6-4,2 GHz.



Ofertę uzupełniają trzy nowe budżetowe procesory z rdzeniami ZEN 2, oparte o rdzeń krzemowy Renoir. Są to:

- Ryzen 5 4600G (154 USD, 6 rdzeni / 12 wątków, 8MB L3, 3,7-4,2 GHz, grafika Radeon Vega),

- Ryzen 5 4500 (129 USD, 6 rdzeni / 12 wątków, 8MB L3, 3,6-4,1 GHz)

- Ryzen 3 4100 (99 USD, 4 rdzenie / 8 wątków, 4MB L3, 3,8-4,0 GHz).









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.