Poniedziałek 4 kwietnia 2022 Radeon RX 6950 XT, 6750 XT i 6650 XT: debiut 10 maja, pierwsze zdjęcia

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:52 Od pewnego czasu wiadomo już, że AMD przygotowuje odświeżone modele kart graficznych Radeon serii RX 6000. Mają być to karty Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6650 XT, które otrzymają szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps (zamiast 16 Gbps) oraz rdzenie Navi 21, Navi 22 i Navi 23 w nowszej rewizji, osiągające wyższe taktowanie Boost. Z najnowszych informacji wynika, że oficjalna premiera nowej trójki została zaplanowana na 10 maja. W sieci pojawiły się też pierwsze zdjęcie nowych Radeonów. Radeon RX 6950 XT ma system chłodzenia prawdopodobnie taki sam jak dotychczasowy Radeon RX 6900 XT. Zachowano też dwie 8-pinowe wtyczki zasilające.



Oznacza to, że pobór energii całej karty nie może przekraczać 375W, i wskaźnik TDP, jeśli zostanie zwiększony, to najwyżej o kilkanaście procent względem TDP 300W karty Radeon RX 6900 XT



Radeon RX 6750 XT otrzymał system chłodzenia z trzema wentylatorami, wyglądem bardzi przypominający cooler z kart Radeon RX 6800. Obecność 6-pinowej i 8-pinowej wtyczki wskazuje, że maksymalny pobór energii nie może przekraczać 300W (nie oznacza to, że wskaźnik TDP będzie wynosił 300W, prawdopodobnie będzie mniejszy).



Radeon RX 6650 XT także otrzymał lepszy system chłodzenia niż dotychczasory Radeon RX 6600 XT - jeden wentylator został zastąpiony przez dwa, a cała karta może być nieco dłuższa niż Radeon RX 6600 XT. Do zasilania służy jedna 8-pinowa wtyczka, zatem limit poboru energi to 225W (nie oznacza to, że wskaźnik TDP będzie wynosił 225W, prawdopodobnie będzie mniejszy).







