Najpopularniejsi producenci płyt głównych na świecie

Autor: materiały partnera | 15:30 Płyta główna jest jednym z najważniejszych komponentów komputera osobistego – to właśnie do niej podłączasz takie podzespoły jak procesor, karta graficzna czy pamięć RAM. Gdy decydujesz się na samodzielne składanie komputera lub wymianę płyty głównej, masz do wyboru wiele modeli od kilku topowych producentów. Jakich? W tym zestawieniu przedstawiamy najbardziej znane marki odpowiadające za płyty główne we współczesnych PC.











1. Gigabyte



Gigabyte Technology Co. Ltd. jest firmą z Tajwanu. Produkcją sprzętu komputerowego zajmuje się już od 1986 roku – specjalizuje się przede wszystkim w płytach głównych i kartach graficznych z GPU Nvidia oraz AMD, ale także urządzeniach peryferyjnych. Płyty główne Gigabyte cieszą się dużym uznaniem – w rankingach na 2022 rok wiele modeli zajmuje czołowe miejsca, co powinno w sposób szczególny zainteresować gamerów czy użytkowników o wysokich wymaganiach. W ramach ciekawostki warto nadmienić, że jeden z oddziałów Gigabyte mieści się we Wrocławiu.



2. MSI



MSI, czyli Micro-Star International, to kolejne tajwańskie przedsiębiorstwo, które jest znane z produkcji płyt głównych oraz kart graficznych, chociaż na rynku nie brakuje notebooków, tabletów, urządzeń peryferyjnych czy nowoczesnych sprzętów VR również sygnowanych tą azjatycką marką. Co ciekawe, podobnie jak Gigabyte, MSI działa na rynku od 1986 roku, a jeszcze w latach 80. firma oferowała płyty główne do podkręcania. Jak widać – zachowuje długą tradycję, którą docenią użytkownicy samodzielnie składający PC. Płyty główne MSI zamówisz na stronie https://www.sferis.pl/plyty-glowne-2894/msi.



3. Biostar



Nie zgadniesz, w jakim kraju powstała firma Biostar… oczywiście, jest to Tajwan. Żeby było ciekawiej, producent działa na rynku od, tak, tak, 1986 roku. Producent do dziś stawia na zaawansowane parametry. Płyty główne Biostar są lubiane ze względu na niską awaryjność, prostotę konfiguracji, wysoką efektywność pracy i atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Niektóre modele dają np. możliwość skorzystania ze znakomitej rozdzielczości 4K2K.



4. ASRock



Zero zaskoczeń – firma ASRock również powstała na Tajwanie. Aktualnie oferuje przede wszystkim:

• komputery mini PC,

• płyty główne,

• karty graficzne,

• serwery / stacje robocze,

• komputery przemysłowe.

Płyty główne od początku były jednak priorytetowym segmentem działalności marki, która kieruje się koncepcją 3C: creative, considerate, cost-effective. Idąc tym tropem, można stwierdzić, że stosunek jakości do ceny jest największym wyróżnikiem firmy z Tajpej. W polskim sklepie internetowym znajdziesz jej produkty na stronie https://www.sferis.pl/plyty-glowne-2894/asrock.



5. Asus



Listę 5 popularnych, topowych producentów zamyka... 5. firma z Tajwanu. Tym razem jest to ASUS (ASUSTeK Computer Inc.), czyli przedsiębiorstwo założone w 1989 roku przez grupę pracowników Acera. W naszym zestawieniu ASUS jest zapewne najbardziej rozpoznawalną marką, ponieważ oprócz płyt głównych wytwarza też doskonale znane laptopy, monitory czy smartfony. ASUS produkuje dziesiątki milionów płyt głównych rocznie – i możesz mieć pewność, że to robi to naprawdę nieźle.



Podsumowanie

Przy wyborze płyty głównej renoma producenta powinna być tylko jednym z wielu czynników, które decydują o ostatecznym zakupie. Najważniejsza jest dla Ciebie kompatybilność z wybranym procesorem, a także możliwość podłączenia konkretnych podzespołów, więc poświęć na poszukiwania dostatecznie dużo czasu!



