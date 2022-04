Czwartek 7 kwietnia 2022 Ryzen 7 5800X 3D przetestowany w testach syntetycznych

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:59 Za niecałe cztery tygodnie w ofercie AMD pojawi się dedykowany dla graczy procesor Ryzen 7 5800X 3D. Jest to 8 rdzeniowy i 16 wątkowy CPU taktowany nieco niższymi zegarami niż dotychczasowy Ryzen 7 5800X, ale posiadający trzykrotnie większą pamięć podręczną L3, mieszczącą aż 96 MB danych. To ma sprawić, że w zastosowaniach wrażliwych na pojemność pamięci L3 wydajność tego procesora będzie wysoka. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze niezależne testy procesora Ryzen 7 5800X 3D w testach syntetycznych i renderingu. Porównano w nich wydajność nowego procesora do doskonale znanego już CPU Ryzen 7 5800X (bez pamięci 3D V-Cache).



Testy przeprowadzono w Cinebench R23, CPU-Z, Geekbench 5 i Blenderze. Jak się okazuje, Ryzen 7 5800X 3D wypada w nich porównywalnie lub nieco słabiej, niż dotychczasowy Ryzen 7 5800X. Wynika to oczywiście z obniżonych częstotliwości taktowania, co dodatkowa pamięć L3 kompensuje raz z gorszym, a raz z lepszym skutkiem.



Wygląda na to, że nowy procesor AMD nie będzie bardziej wydajny od swoich poprzedników w przypadku typowych aplikacji. Lwi pazur powinien za to pokazać w przypadku obciążeń bardzo wrażliwych na przepustowość podsystemu pamięci i pojemność pamięci podręcznych, a takim zastosowaniem są gry 3D. Oficjalna premiera odbędzie się 20 kwietnia - wówczas opadnie kurtyna, i będziemy mogli poznać wszystkie zalety i wady 3D V-Cache.







