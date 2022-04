Czwartek 7 kwietnia 2022 Microsoft dodaje Smart App Control do Windows 11

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 21:20 Microsoft wydał nową, testową wersję systemu Windows 11, którą mogą pobrać uczestnicy programu Windows Insider. Wśród wielu nowości pojawiło się rozwiązanie, które ma zwiększyć bezpieczeństwo i bardziej uodpornić system na cyber zagrożenia. Jest to mechanizm o nazwie Smart App Control, który działa na dwa sposoby. Po pierwsze rozwiązanie weryfikuje każdą aplikację jaka stara się zainstalować w systemie. Ideą jaką kieruje się Smart App Control ma być blokowanie instalacji niezaufanych lub potencjalnie niebezpiecznych aplikacji - whitelista, czyli lista aplikacji zaufanych jest na bieżąco aktualizowana z chmury Microsoft.



Oprócz tego Smart App Control monitoruje już zainstalowane oprogramowanie - oceniając jego zachowanie i wykonywany kod, w celu wykrycia potencjalnie złośliwych zachowań. Tutaj Microsoft chwali się zastosowaniem między innymi rozwiązań klasy AI. Do działania Smart App Control niezbędne jest aktywne połączenie Internetowe - rozwiązanie pozostaje cały czas w kontakcie z serwerami macierzystymi Microsoft, otrzymując niezwłocznie aktualizacje informacji o zagrożeniach.



Osoby chętne przetestowania Smart App Control muszą jednak zainstalować obecną wersję Windows 11 całkowicie od nowa - nie jest możliwe dodane tej funkcji w formie aktualizacji. Przewiduje się, że funkcja Smart App Control pojawi się jako domyślna w wersji 22H2 systemu Windows 11.



