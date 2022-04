Czwartek 7 kwietnia 2022 Intel przygotował procesory typu ASIC do kopania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:51 (2) Intel poinformował o opracowaniu i gotowości do produkcji swojego pierwszego procesora typu ASIC zaprojektowanego specjalnie do obliczania haszy (SHA-256) i wydobywania tzw. kryptowalut. Chip o nazwie Intel Blockscale ASIC ma zapewniać wysoką efektywność energetyczną tego procesu wynoszącą nawet około 26J/TH, oraz wydajność do 580 GH/s. Pojedynczy Blockscale ASIC jest niewielkim rdzeniem krzemowym o powierzchni kilkudziesięciu milimetrów kwadratowych, cechującym się poborem energii od 4,8 W do 22,7 W (w zależności od częstotliwości taktowania).



Układ będzie dostępny w sprzedaży w 3. kwartale tego roku dla zainteresowanym nim producentów urządzeń do wydobywania kryptowalut - będą oni mogli łączyć ze sobą wiele chipów Blockscale ASIC na jednej płycie głównej. Należy zakładać, że podana przez Intela wydajność 580 GH/s jest uzyskiwana przy poborze 22,7W, a efektywność energetyczna 26J/TH raczej w dolnej granicy widełek poboru energii przez chip, przy wydajności raczej wyraźnie niższej niz 580 GH/s





Dla tzw. przeciętnego zjadacza chleba pojawienie się chipu daje szanse na to, że nowa generacja kart graficznych nie padnie łupem górników kryptowalut w tak dużym stopniu, jak to miało miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku w przypadku kart GeForce RTX 3000 i AMD Radeon RX 6000. To oczywiście pod warunkiem, że wykorzystaniem Intel Blockscale ASIC (lub jemu podobnymi układami) faktycznie zainteresują się producenci dedykowanych maszyn do wydobywania kryptowalut, i ich oferta zostanie poszerzona.



K O M E N T A R Z E

Rynek zalej (autor: Logan | data: 9/04/22 | godz.: 21:14 )

miliony tanich postgórniczych kart graficznych.

Nie kupiłbym za 1/3 ceny.



SHA256 (autor: josh | data: 9/04/22 | godz.: 21:44 )

Czyli Bitcoin, bitcoinowe froki i jakieś egzotyki. Na kartach graficznych się kopie głównie ETH i inne, ale czy jakieś SHA256? Może ktoś się orientuje i napisze, bo w nowince wyżej zero wyjaśnień.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.