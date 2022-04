Niedziela 10 kwietnia 2022 Procesory Ryzen Threadripper Pro serii 5000 są słabo dostępne

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:11 W ubiegłym miesiącu, prawie 1,5 roku po debiucie konsumenckich procesorów Ryzen serii 5000 z rdzeniami ZEN 3, firma AMD zdecydowała się na wypuszczenie na rynek flagowych procesorów z serii Threadripper z rdzeniami ZEN 3. Niestety zadebiutowały tylko najdroższe modele z serii Pro przeznaczonej dla odbiorców korporacyjnych, i nadal brak jest informacji o konsumenckich wersjach procesorów Ryzen Threadripper serii 5000. Ich brak na rynku tłumaczą najnowsze informacje. Jak się okazuje procesory Ryzen Threadripper Pro serii 5000 są słabo dostępne.



Z niewystarczających dostaw tych CPU bardzo niezadowoleni są niektórzy producenci stacji roboczych dla korporacji. Puget Systems, Maingear czy Velocity Micro mieli wprost wyrazić swoje niezadowolenie z tego powodu, i poskarżyć się AMD na zbyt małe ilości dostępnych procesorów. Winne temu mają być dwa czynniki - pierwszy to moce produkcyjne TSMC, których zwiększenie dla AMD jest trudne, a drugi to prawdopodobnie kontrakt AMD z firmą Lenovo, która ma być odbiorcą dużej liczby procesorów Ryzen Threadripper Pro serii 5000.



Sytuacja wskazuje dość jasno, że obecne największym hamulcem dla AMD jest brak możliwości wyprodukowania większej liczby procesorów. Jest to widoczne także w przypadku konsumenckich Ryzenów serii 3000, 4000 i 5000, których niektóre modele są chwilami niedostępne w sklepach.



