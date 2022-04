Niedziela 10 kwietnia 2022 Nowe informacje o kartach Radeon RX 7700 XT

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:16 W sieci pojawiły się nowe informacje o jednej z nadchodzących kart z serii Radeon RX 7000. Mowa o modelu Radeon RX 7700 XT, który ma być następcą dotychczasowego Radeona RX 6700XT, a w serii RX 7000 będzie kartą ze średniej półki cenowej. Według doniesień Radeon RX 7700 XT będzie bazował na chipie Navi 33, najmniejszym opartym o architekturę RDNA 3. Układ ma powstawać w litografii 6nm TSMC (odmiennie jak Navi 32 i Navi 31, które będą produkowane w 5nm), mieć powierzchnię około 440 mm2, i zawierać 4096 lub 5120 procesorów strumieniowych w dwóch blokach Shader Engine.



Chip Navi 33 będzie współpracował z pamięciami GDDR6 ze 128-bitową magistralą. AMD ma zastosować szybkie kostki o efektywnej szybkości co najmniej 20 Gbps, które będą wsparte przez 256 MB pamięci Infinity Cache. Cała karta ma mieć wydajność porównywalną do Radeona RX 6900 XT, przy wskaźniku TDP około 200W - niższe TDP przy zachowaniu podobnej wydajności ma wynikać głównie z ulepszeń zastosowanych w architekturze RDNA 3.



Sumarycznie Radeon RX 7700 XT w porównaniu do Radeona RX 6900 XT ma wypadać bardzo podobnie jak Radeon RX 6600 XT na tle karty Radeon RX 5700 XT - nowy model wykorzysta nieco mniejszy GPU ale szybciej taktowany i oparty na lepszej architekturze RDNA 3, oraz będzie miał o połowę węższa magistralę i mniejszą przepustowość pamięci. Wydajność Radeona RX 7700 XT na tle Radeona RX 6900 XT ma być nieco wyższa w rozdzielczości Full HD, porównywalna w 1440p i trochę słabza w 4K. Natomiast po wlączeniu RayTracingu nowy model ma być bardziej wydajny od RX 6900 XT w każdej rozdzielczości.



