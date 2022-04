Niedziela 10 kwietnia 2022 Intel szykuje procesory Alder Lake-X jako odpowiedź na ZEN 4

Autor: Zbyszek | źródło: AIDA64 | 21:07 Procesory Core 12. generacji o nazwie kodowej Alder Lake-S to pierwsze od dłuższego czasu procesory Intela, które zawierają sporo nowości i są dużym postępem względem swoich mało ciekawych poprzedników. Oprócz tego że są to pierwsze desktopowe CPU Intela produkowane w litografii nowszej niż leciwe 14nm, to zawierają też zupełnie nowe rdzenie x86 - w postaci 8 wydajnych rdzeni Golden Cove o wysokim wskaźniku IPC i wysokiej częstotliwości taktowania, oraz 8 efektywnych rdzeni Gracemont o niższej wydajności i częstotliwości pracy.



Procesory oferują bardzo wysoką wydajność - wydajność jednowątkowa jest wyższa niz konkurencyjnych Ryzenów serii 5000, a wydajność wielowątkowa porównywalna. Wiadomo, że odpowiedzią AMD będą nowe procesory Ryzen seri 7000, zawierające rdzenie z najnowszą architekturą ZEN 4, które na rynku konkurować będą już raczej z odświeżoną wersją Alder Lake, czyli Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake).



Okazuje się, że to nie wszystko, a Intel planuje też powrót do segmentu HEDT (High-end desktop), czyli najbardziej wydajnych górnopółkowych procesorów dla entuzjastów. Ryzen ten został 2-3 lata temu zdobyty przez AMD dzięki udanej premierze procesorów Ryzen Threadripper serii 3000, lecz ostatnio jest przez AMD zaniedbany.



Prawdopodobnie AMD musi przyspieszyć premierę swoich nowych procesorów dla segmentu HEDT. Z danych zawartych w informacji na temat nowej wersji programu AIDA64 wynika, że Intel przygotował procesory Alder Lake-X, czyli Core 12. generacji dla segmentu HEDT.



Dodanie obsługi nowych procesorów do AIDA64 zazwyczaj następuje na kilka miesięcy przed ich premierą. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że procesory Alder Lake-S mogą zadebiutować w 3. kwartale tego roku, tym samym będzie to niespodzianka dla AMD i odpowiedź na premierę nowych Ryzenów 7000.







