Korzyści biznesowe wynikające z upgrade’u Microsoft Dynamics AX do Microsoft Dynamics 365

Systemy w trybie on-premise, dzięki swojej tradycyjnej i dobrze znanej strukturze, są wciąż popularnym rozwiązaniem w wielu firmach. Coraz częściej jednak przedsiębiorcy decydują się na innowatorskie rozwiązania znacznie usprawniające funkcjonowanie ich firm. Najnowsza propozycja Microsoft, system Microsoft Dynamics 365, oferuje szereg narzędzi i funkcji, a co za tym idzie – korzyści widocznych zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie.



Przyjrzyjmy się zaletom, które mogą stać się częścią również Twojego biznesu, jeśli zdecydujesz się na upgrade do systemu Microsoft Dynamics 365 w chmurze.

Koszty

Upgrade z Microsoft Dynamics AXdo systemu w chmurze wiąże się ze znacząco niższymi kosztami utrzymania. Dzięki dostępowi do funkcji Microsoft Dynamics 365 przez chmurę, nie ma konieczności budowania własnych serwerów i całej infrastruktury potrzebnej w przypadku korzystania z systemów on-premise. Wszystko to zapewniane jest przez firmę zewnętrzną udostępniającą chmurę – a w przypadku Microsoft możemy liczyć na technologie najwyższej generacji.

Warto wspomnieć tu również o automatycznych aktualizacjach, które zapewnia przeniesienie systemu do chmury. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma już potrzeby inwestowania w nowszy sprzęt, aby udźwignąć ulepszone funkcje – wszystko to dzieje się automatycznie, odciążając tym samym pracowników, jak i budżet firmy.

Wydajność i współpraca

Pierwsza z korzyści wiąże się ze specyfiką systemów w chmurze, które opisaliśmy wyżej; dzięki udostępnianiu systemu i jego narzędzi przez chmurę, użytkownicy mogą korzystać z zasobów MS Dynamics 365 w każdym miejscu na świecie – jedynym warunkiem jest zadowalająca łączność z Internetem.

Kolejną niezawodną korzyścią upgrade’u do MS Dynamics 365 w chmurze są ogromne możliwości techniczne – wysoka moc obliczeniowa, możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz i dostęp do baz danych w czasie rzeczywistym znacznie usprawniają pracę i przebiegane procesy, wynosząc je na zupełnie nowy poziom. Lepsza i bardziej wydajna współpraca i komunikacja pomiędzy pracownikami jest tylko przyjemną, choć bardzo istotną wypadkową wymienionych zalet.

Bezpieczeństwo

Zdecydowanie jedna z największych korzyści upgrade’u do systemu MS Dynamics 365 w chmurze. Microsoft posiada w swoich szeregach tysiące ekspertów od cyberbezpieczeństwa, którzy czuwają tylko nad tym, aby poufne czy wrażliwe informacje nie dostały się w niepowołane ręce. Co więcej, chmura przechowuje kopie wszystkich istotnych dokumentów, które w każdej chwili można odzyskać w przypadku zagrożenia. Tak rozbudowana infrastruktura zapewnia dużo stabilniejsze środowisko dla naszych danych, w przeciwieństwie do systemów lokalnych.

Planowanie

Dość kosmetyczna i często niedoceniania zaleta odpowiednio zintegrowanych systemów; możemy jednak zapewnić, że dzięki upgrade’owi do MS Dynamics 365 wzrost satysfakcji z planowania i egzekwowania spotkań czy projektów będzie znaczącym czynnikiem dla Twoich pracowników. Zarządzanie kalendarzem, informacje o dostępności poszczególnych członków zespołu, integracja z pozostałymi narzędziami Microsoft, takimi jak Microsoft Outlook – te i wiele innych funkcji oferuje Dynamics 365.

