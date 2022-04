Niedziela 10 kwietnia 2022 Ryzen 7 5800X 3D - nowy test potwierdza przewagę nad Core i9-12900K

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:50 Na tydzień przed premierą procesora Ryzen 7 5800X 3D w sieci pojawił się wyniki przedpremierowego testu tego procesora w porównaniu do Core i9-12900K od Intela. Obydwa procesory zostały sparowane z kartą graficzną GeForce RTX 3080 Ti oraz 32 GB pamięci DDR4-3200 CL14, i sprawdzone w 10 różnych grach, w rozdzielczościach 1080p i 720p, a więc takich, które lepiej oddają wydajność procesora aniżeli karty graficznej. Ryzen 7 5800X 3D wypadł w tych testach zdecydowanie lepiej niż Core i9-12900K.



Nowy procesor AMD w najlepszym przypadku oferował o ponad 40 procent więcej klatek na sekundę, a w najgorszym był porównywalny z Core i9-12900K pod względem średniego FPS, ale równocześnie wypadał lepiej pod względem minimalnego FPS.



Jeśli tak wysoka wydajność zostanie potwierdzona w innych testach, to wygląda na to, że w grach 3D dodatkowa pamięć podręczna L3 naprawdę potrafi czynić cuda, a wzrost wydajności względem dotychczasowego procesora Ryzen 7 5800X powinien być znaczący.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.