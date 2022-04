Środa 13 kwietnia 2022 Platforma AM5 i procesory Ryzen 7000 mają być rajem dla overclokerów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:26 Podczas spotkania AMD Meet The Experts, dyrektorzy AMD - Robert Hallock i Joshep Tao podzielili się swoimi opiniami na temat nachodzącej platformy AM5 i procesorów Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Raphael). Ich zdaniem platforma AM5 będzie rajem dla overclockerów, a procesory Ryzen 7000 powinny narobić trochę szumu swoimi możliwościami podkręcania. Miłośnicy OC mają być zadowoleni z możliwości modyfikacji wielu ustawień i parametrów pracy procesorów. Dodatkowo dużą wagę poświęcono możliwościom podkręcania pamięci DDR5.



Według Joshepa Tao możliwe będzie uzyskiwanie taktowania pamięci DDR5 na poziomach, jakie dziś wydają się niemożliwe. Niestety na weryfikację tych zapowiedzi musimy poczekać jeszcze co najmniej 3-4 miesiące.



Robert Hallock zdradził natomiast, że AMD cały czas ulepsza swoje rozwiązanie 3D V-Cache, a przyszłe procesory z niego korzystające mają nie mieć żadnych limitów i blokad podkręcania. Wypowiedział się też na temat poziomu produkcji procesora Ryzen 7 5800X 3D - przekazując, że nowy model wytwarzany będzie w liczbie 50 tysięcy sztuk na kwartał. Początkowo AMD planowało, że będzie to około 20 tysięcy sztuk, ale ostatecznie poziom produkcji tego CPU udało się zwiększyć ponad dwukrotnie.



