Ryzen 7 5800X 3D jednak można podkręcać

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:40 Za kilka dni zadebiutuje procesor Ryzen 7 5800X 3D, czyli pierwszy konsumencki CPU wyposażony w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache, powiększającą pamięć L3 z 32 MB do łącznie 96 MB. Nowy CPU będzie miał 8 rdzeni ZEN 3, i taktowanie bazowe 3,4 GHz oraz taktowanie Turbo do 4,5 GHz, i ma oferować w grach 3D wydajność wyraźnie wyższą niż dotychczasowe Ryzeny serii 5000, a także wyższą niż flagowe modele z serii Core 12. generacji. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje, że Ryzen 7 5800X 3D nie będzie dedykowany do podkręcania, co chwilę później potwierdził Robert Hallock z AMD.



O tym czy podkręcanie procesora Ryzen 7 5800X 3D jest możliwe, czy nie jest możliwe, postanowił przekonać się jeden z jego posiadaczy. Jak się okazało, nowy CPU od AMD faktycznie nie ma w pełni odblokowanego mnożnika (tak jak pozostałe Ryzeny z literą X na końcu nazwy), ale jednak da się go w pewnym stopniu podkręcić.



Maksymalne taktowanie Turbo dla jednego rdzenia wynosi faktycznie 4,55 GHz, przy mnożniku 45,5, i nie można ustawić wyższej wartości mnożnika. Manipulując opcjami BIOSu płyty głównej ASUS ROG Crossgair VIII Extreme udało się jednak ustawić mnożnik 45,5 dla wszystkich rdzeni przez cały czas. Po dodatkowym zwiększeniu częstotliwości bazowej do 106 MHz, posiadacz wspomnianego Ryzena 7 5800X 3D uzyskał procesor taktowany zegarem 4,8 GHz dla wszystkich rdzeni, przy napięciu zasilania 1,3V.



Możliwe okazało się też manipulowanie częstotliwością pracy magistrali Infinity Fabric i zintegrowanego kontrolera pamięci, a najwyższą w pełni stabilną częstotliwością miało być 1900 MHz.



Przypomnijmy, że według informacji podanych wcześniej przez Roberta Hallocka z AMD, ograniczenie możliwości podkręcania procesora Ryzen 7 5800X 3D ma wynikać z braku przyrostu częstotliwości taktowania tego CPU wraz ze zwiększaniem napięcia zasilania powyżej 1,35V, oraz możliwością uszkodzenia się pamięci 3D V-Cache przy napięciach wyższych niż 1,35 V. BIOSy obsługujące procesor Ryzen 7 5800X 3D mają zachowywać się tak, aby w przypadku zainstalowania tego procesora w płycie głównej funkcje pozwalające na manualny overclocking rdzeni CPU były zablokowane.



Na ten moment nie wiadomo, czy możliwość ustawienia mnożnika Turbo jednego rdzenia dla wszystkich rdzeni to prezent od firmy ASUS i zachowanie niezgodne z tym, co chciała osiągnąć firma AMD, czy też normalne zachowanie jakie będzie wykazywane przez większość płyt głównych po zainstalowaniu w nich procesora Ryzen 7 5800X 3D. Odpowiedź na te pytania powinna przyjść wraz z oficjalną premierą nowego CPU.







