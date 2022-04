Środa 13 kwietnia 2022 Core i9-13900K z zegarem Turbo wyższym niż 5,5 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:34 Wczesną jesienią 2022 roku na rynku zadebiutują procesory Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S). Będą one zasadniczo mocno ulepszoną wersją dotychczasowych Core 12. generacji (Alder Lake-S), i zostaną wyposażone w ulepszone rdzenie x86 Golden Cove w postaci Raptor Cove z nieco wyższym wskaźnikiem IPC, oraz dwukrotnie więcej - bo 16 efektywnych rdzeni Gracemont. Poza tym Core 13. generacji mają mieć większe pamięci podręczne L2 i L3, dedykowaną jednostkę NPU (Neural Processing Unit), wyższe częstotliwości taktowania i nowe rozwiązania oszczędzające energię elektryczną.



Według dotychczasowych informacji Core i9-13900K, mający 8 rdzeni Raptor Cove i 16 rdzeni Gracemont, powinien oferować o 10-15 procent wyższą wydajność jednowątkową i około 30-35 procent wyżsżą wydajność wielowątkową niż obecnie sprzedawany Core i9-12900K.



Z najnowszych doniesień wynika, że częstotliwość taktowania Turbo wydajnych rdzeni w Core i9-13900K będzie wyższa niż w Core i9-12900KS, i przy obciążeniu jednowątkowym wyniesie 5,7-5,8 GHz. Wyższe będą też częstotliwości taktowania przy równoczesnym obciążeniu wszystkich wydajnych rdzeni. Wzrośnie też taktowanie efektywnych rdzeni, które w trybie Turbo powinno dochodzić do 4,5 GHz.



Wzrost taktowania efektywnych i wydajnych rdzeni ma być możliwy w dużej mierze dzięki nowemu rozwiązaniu o nazwie Digital Linear Voltage Regulator (DLVR). Jest to nowy algorytm sterujący napięciem zasilającym, mający dbać o to, aby napięcie zasilające CPU nie było wyższe od potrzebnego w danej chwili. DLVR ma pozwalać na dynamiczne obniżanie Vcore o maksymalnie 160 mV, a zysk z jego pracy to redukcja zużycia energii elektrycznej przez cały procesor sięgająca do 20-25 procent (przy tej samej częstotliwość taktowania rdzeni), lub możliwość zwiększenia taktowania rdzeni CPU o 7-10 procent (przy tym samym poborze energii elektrycznej). Z nieoficjalnych danych, DLVR ma odgrywać jedną z kilku głównych ról we wzroście wydajności, jaki uzyskają procesory Core 13. generacji.





Warto dodać, że rozwiązanie Digital Linear Voltage Regulator Intela nie jest nowością na rynku - w ostatnich latach w budowie CPU i GPU, w celu zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia częstotliwości taktowania dąży się do tego, aby napięcie zasilające rdzenie CPU lub ich poszczególne części było dynamicznie minimalizowane do najniższego poziomu, w którym zachowana jest pełna stabilność.



Wśród rozwiązań tego typu już od kilku lat prym wiodą algorytmy sterowania napięciem zaszyte w procesorach AMD Ryzen (zwłaszcza w mobilnych APU), które są w tej kwestii bardzo zaawansowane. Dotychczasowe procesory Intela nie posiadały tak zaawansowanych technik dynamicznego obniżania napięcia Vcore, i wygląda na to, że Intel właśnie stara się nadrabiać zaległości w tym zakresie.



