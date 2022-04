Środa 13 kwietnia 2022 Dell Precision 7770 - potężna przenośna stacja robocza

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:38 Dell zapowiedział, że w 3. kwartale wprowadzi do sprzedaży nową przenośną stację roboczą. Będzie to urządzenie Dell Precision 7770 posiadające jak na konstrukcję laptopową bardzo imponujące parametry. Laptop będzie wyposażony w 16-rdzeniowy procesor Intel Xeon W12985 (seria Alder Lake-HX), kartę graficzną Nvidia A6000 w wersji mobilnej z 16 GB pamięci GDDR6X (chip GA103) oraz do 256 MB pamięci DDR5 (4 moduły po 64 GB każdy). Poza tym urządzenie zaoferuje 17,3-calowy ekran o rozdzielczości 3840x2400 pikseli, system Windows 11, systemowy nośnik SSD Kingston o pojemności 4TB, oraz opcjonalnie do trzech dodatkowych dysków na dane w postaci Intel P5318m o pojemności do 15,36 TB każdy z nich.



Zastosowany procesor Xeon W12985 będzie dysponował 8 wydajnymi rdzeniami o taktowaniu bazowym 3,2 GHz i Boost 5,0 GHz, oraz 8 efektywnymi rdzeniami i 30 MB pamięci L3, przy wskaźniku TDP 55W i PL2 wynoszącym ponad 100W.



Na ten moment cena nie jest znana, ale pełna konfiguracja z 256 GB pamięci RAM i trzema dodatkowymi dyskami SSD może kosztować według przewidywać nawet około 10 000 USD.







