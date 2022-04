Środa 13 kwietnia 2022 Intel ARC dla desktopów: kolejne informacje

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:59 Pod koniec marca Intel oficjalnie zapowiedział, że latem tego roku zadebiutują jego karty graficzne ARC w wersjach dla komputerów stacjonarnych. Mają one być dostępne w "edycji limitowanej", której znaczenie nie zostało doprecyzowana przez Intela, ale przez wielu zostało odczytane jako krótki żywot tych kart na rynku i dość szybkie zniknięcie ze sprzedaży. Teraz pojawiły się nowe nieoficjalne informacje, według których Intel przygotuje cztery karty ze złączem PCI-Express: ARC A770 (512 jednostek EU i 16 GB pamieci GDDR6) , ARC A750 (384 jednostki EU i 12 GB pamieci GDDR6), ARC A580 (256 jednostek EU i 8 GB pamieci GDDR6) oraz budżetowy ARC A380, posiadający 128 jednostek EU i 4GB pamięci GDDR6.



Chip GPU karty Intel ARC A770 będzie taktowany zegarem Turbo do 2,4 GHz, a cała karta ma oferować wydajność wyższą niż GeForce RTX 3060 Ti, jednak niższą niż GeForce RTX 3070. Intel ARC A750 będzie konkurował z kartą GeForce RTX 3060, a budżetowy ARC A380 ma być bardziej wydajny niż Radeon RX 6400, jednak wolniejszy od Radeona RX 6500 XT.



Coż, nie zanosi się na to, żeby desktopowe karty Intel ARC były jakąś rewolucją, zwłaszcza, że kilka miesięcy po ich debiucie nowe generacje kart graficznych maja wprowadzić Nvidia i AMD. Prawdopodobnie wówczas karty Intel ARC A770 i ich woleniesze odmiany całkowicie stracją swoją rację bytu.







