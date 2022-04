Wtorek 19 kwietnia 2022 Xeony Sapphire Rapids będą bardzo prądożerne

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:26 W 3. kwartale tego roku Intel planuje debiut rynkowy nowej generacji swoich procesorów serwerowych, o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Będą to następcy dotychczasowych Xeonów z serii Ice Lake (do 38 rdzeni Sunny Cove), i jednocześnie pierwsze w historii Intela procesory o budowie modułowej. Nowe Xeony z serii Sapphire Rapids zawierają do 56 rdzeni CPU Golden Cove, i składają się z czterech odrębnych chipów krzemowych, które są umieszczone blisko siebie na wspólnym substracie. Każdy taki pojedynczy układ krzemowy zawiera 14 rdzeni Golden Cove, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 i kontroler magistrali PCI-Express 5.0.



Niestety najnowsze doniesienia nie są domyślne jeśli chodzi o energooszczędność tych procesorów. W sieci pojawiła się informacja na temat poboru energii przez próbkę QS (Quality Sample), czyli ostatnią wersję przedprodukcyjną. Próbka to 56-rdzeniowy Xeon taktowany zegarem bazowym 1,7 GHz, zegarem Turbo dla wszystkich rdzeni sięgającym 3,3 GHz i Turbo dla jednego rdzenia na poziomie 3,7 GHz. Procesor ma wskaźnik TDP 350W (wartość PL1 w BIOS), a jego limit PL2 można regulować w BIOSie w zakresie od 420W do 764W.



Prawdopodobnie taka wartość limitu PL2 będzie dostępna dla producentów serwerów, którzy będą dopierać finalny limit PL2 w zależności od wydajności chłodzenia zastosowanego w serwerze.



Innymi słowy nowe Xeony zapowiadają się procesorami o dość wysokim poborze energii, podobnie jak Core 12 generacji, które również wykorzystują rdzenie Golden Cove. Na ten moment trudno stwierdzić, czy wysoki pobór energii przez te rdzenie to efekt słabości procesu litograficznego Intel 7, czy też cecha rdzeni Golden Cove.







