Wtorek 19 kwietnia 2022 Bardzo dobre wyniki finansowe TSMC w 1. kwartale 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 13:56 Firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), zajmująca się produkcją gotowych (tzn. zaprojektowanych) chipów krzemowych na zamówienie, podała wyniki finansowe uzyskane w 1. kwartale tego roku. W okresie tym producent cieszył się rekordową ilością zamówień, a większość jego linii pracowała na 100 procent swoich zdolności produkcyjnych. Ma to przełożenie na wyniki finansowe, które są najlepszymi w historii TSMC. Przychód wyniósł 491 miliardów jenów - i był o 35,5 procent większy niż w tym samym kwartale 2021 roku, a zysk netto wyniósł 202 miliardy jenów - o 45,1 procent więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.



W przeliczeniu na dolary amerykańskie (USD) przychód TSMC w 1. kwartale 2022 roku to około 17,6 miliarda dolarów, a zysk netto około 7,26 miliarda dolarów.



Wysokie przychody i wzrastający zysk netto to nie tylko efekt rekordowego poziomu zamówień, ale również wzrostu cen. TSMC nie śpi jednak na pieniądzach, lecz potrzebuje tych środków na ogromne, zaplanowane już inwestycje, mające zwiększyć moce produkcyjne - przypomnijmy, że firma planuje budowę kilku nowych fabryk. Na ich budowę oraz nakłady na badania i rozwój TSMC zamierza wydać w ciągu kilku najbliższych lat około 100 miliardów dolarów.



Wraz z informacjami o wynikach finansowych TSMC podał też, za jaką część przychodu odpowiadają poszczególne procesy litograficzne. Okazuje się, że 30 procent przychodu uzyskanego przez TSMC w 1. kwartale pochodzi z produkcji w litografii 7nm. Nowsza litografia 5nm zapewniła 20 procent przychód i do końca tego roku powinna pod tym względem zbliżyć się lub wyprzedzić 7nm.



Spośród starszych procesów litograficznych, 14 procent przychodu TSMC pochodzi z produkcji 16nm/14nm chipów, 11 procent przychodu pochodzi z 28nm chipów, 8 procent przychodu z chipów 40nm lub 45nm. Wszystkie starsze litografie mają natomiast pozostałe 17 procent udziału w łącznym przychodzie TSMC.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.