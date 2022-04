Wtorek 19 kwietnia 2022 yeedi vac 2 - nowa rodzina robotów sprzątających

Autor: Adam | 17:53 yeedi zaprezentowała najnowszą serię odkurzaczy automatycznych yeedi vac 2. W skład nowej serii wchodzą dwa modele yeedi vac 2 pro i yeedi vac 2 - obydwa wyposażone w technologię omijania przeszkód, która inteligentnie rozpoznaje i pozwala omijać obiekty na podłodze. Równolegle z wprowadzeniem na rynek nowej serii, yeedi uruchomiło program naprawy/wymiany, w ramach którego klienci mogą w okresie gwarancyjnym wymienić wadliwe urządzenie na nowe zamiast je naprawiać.



„Jesteśmy dumni, że seria yeedi vac wprowadzona na rynek w zeszłym roku jest uwielbiana i polecana przez tak wielu globalnych klientów”. Skomentował Gary Li, dyrektor generalny yeedi: „Zastanawialiśmy się, jak podnieść poziom sprzątania zrobotyzowanego. I seria yeedi vac 2 to nasza odpowiedź. Zastosowaliśmy nawet inteligentną technologię 3D omijania przeszkód, która w tym przedziale cenowym była powszechnie uważana za nieopłacalną, aby zapewnić niezawodność większej liczbie gospodarstw domowych”.







Udoskonalony system mopowania

Uprzednio pozytywnie zweryfikowana w serii yeedi vac funkcja integracji odkurzacza i mopa, została udoskonalona w yeedi vac 2 pro dzięki unikatowemu oscylacyjnemu systemowi mopowania. To rozwiązanie imituje ręczne mopowanie, poruszając do przodu i do tyłu ale 5 razy szybciej, dzięki czemu nawet najbardziej irytujące plamy mają zostać usuwane - sprawdzimy to jak dotrzę do nas model do testów.



Zaawansowane omijanie przeszkód

Za pomocą technologii 3D omijania przeszkód, seria yeedi vac 2 inteligentnie wykrywa obiekty na swojej drodze i reaguje na czas, aby sprytnie je omijać. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu przedmiotów codziennego użytku znajdujących się na podłodze możesz natychmiast rozpocząć sprzątanie bez konieczności wcześniejszego zbierania bałaganu.



Bez opróżniania pojemnika na śmieci przez 30 dni

Współpraca z samoopróżniającą stacją yeedi (sprzedawana oddzielnie) umożliwia automatyczne opróżnianie pojemnika na śmieci. Dzięki workowi na kurz o pojemności 2,5 l w szczelnej konstrukcji, seria yeedi vac 2 pomieści śmieci z 30 dni.



Program wymiany/naprawy dla serii yeedi vac 2

yeedi ogłosił również program wymiany/naprawy dla tej zupełnie nowej serii. Wprowadzając ten program, yeedi obiecuje klientom bezpłatną wymianę zamiast napraw urządzenia w okresie gwarancyjnym.



Zmień stare na zupełnie nowe

yeedi sprawiło, że użytkownicy mogą niezwykle łatwo zaktualizować swoje stare modele yeedi do wersji vac 2 pro. Począwszy od kwietnia 2022 r., niezależnie od posiadanego modelu yeedi, możesz go łatwo wymienić na dopłatę na zakup yeedi vac 2 pro.







Cena i dostępność

yeedi vac 2 pro będzie dostępny od 20 kwietnia w cenie 2.056,99 PLN w oficjalnym sklepie na Allegro



yeedi vac 2 w cenie 1.599,87 PLN będzie dostępny w czerwcu.



Stacja samoopróżniająco/ładująca jest już dostępna w sprzedaży jako osobne akcesorium w cenie 914,00 PLN.



Od 20 do 24 kwietnia oraz od 1 do 8 maja yeedi vac 2 pro będzie dostępny w promocyjnej cenie 1.737,00 PLN



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.