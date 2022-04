Środa 20 kwietnia 2022 Raja Koduri awansował i został wiceprezesem Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:18 (1) Raja Koduri – czyli szef działu odpowiedzialnego za rozwój kart graficznych ARC i GPU serwerowych został awansowany przez Intela na stanowisko wiceprezesa wykonawczego. Awans otrzymał na mocy decyzji prezesa i CEO, Pata Gelsingera, w uznaniu za swoje dotychczasowe zasługi i wkład w rozwój firmy. W uzasadnieniu podano, że dzięki wysiłkom Koduriego Intel stał się gotowy do podjęcia konkurencji z Nvidią i AMD na rynku GPU dla konsumentów i serwerów. Koduri odegrał kluczową rolę w dywersyfikacji działalności Intela oraz rozwoju technik przyspieszonego przetwarzania obliczeniowego przy użyciu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.



W praktyce Koduri będzie mieć teraz więcej uprawnień wykonawczych, oraz będzie uczestniczyć w naradach na wyższym szczeblu i mieć większy wpływ na kształtowanie rozwoju Intela i jego technologii.



Przypomnijmy, że Raja Koduri to wieloletni pracownik ATI i AMD, gdzie pod koniec swojej kariery był dyrektorem działu Radeon Technologies Group. Następnie w 2017 roku po debiucie niezbyt udanej serii kart Radeon Vega postanowił opuścić AMD i zasilić szeregi Intela, gdzie początkowo został dyrektorem działu Software and Graphics, i otrzymał zadanie pokierowania zespołem mającym stworzyć GPU konkurencyjne dla Radeonów i GeForce. Z biegiem czasu miał on coraz większy wpływ kierowniczy na pracę części inżynierów Intela, a obecnie będąc wiceprezesem - zostaje jednym z kluczowych dyrektorów.







K O M E N T A R Z E

ciekawe (autor: Markizy | data: 20/04/22 | godz.: 17:12 )

jeszcze jego dyskretne karty nie weszły na rynek a już został wiceprezesem? Rozumiałbym gdyby karty odniosły sukces rynkowy ale puki co wszystko pisane palcem po wodzie odnośnie kart.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.