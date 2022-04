Środa 20 kwietnia 2022 Ryzen 7 5800X 3D i Radeon RX 6400 debiutują na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:45 AMD wprowadza dziś do sprzedaży procesor Ryzen 7 5800X 3D oraz kartę graficzną Radeon RX 6400. Nowy procesor jest dedykowany dla graczy i został wyposażony dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache, która zwiększa łączną pojemność pamięci podręcznej L3 do 96 MB. Zdaniem AMD powoduje to średnio 15 procentowy wzrost liczby klatek na sekundę. Ryzen 7 5800X 3D dysponuje 8 rdzeniami ZEN3, ma taktowanie bazowe 3,4 GHz i taktowanie Turbo dla jednego lub dwóch rdzeni wynoszące 4,5 GHz. Sugerowana cena wynosi 449 USD. Drugą z debiutujących dziś nowości jest karta graficzna Radeon RX 6400.



Jest to najwolniejsza karta graficzna AMD z architekturą RDNA 2, będąca wolniejszą wersją dostępnej w sprzedaży od stycznia karty Radeon RX 6500 XT. Podstawowe różnice dotyczą mniejszej liczby procesorów strumieniowych - w licznie 768 sztuk (zamiast 1024 jak w Radeonie RX 6500 XT), oraz niższych częstotliwości taktowania GPU - boost 2321 MHz (zamiast 2815 MHz) i pamięci - 14 Gbps (zamiast 18 Gbps).



Zaletą karty jest niskoprofilowa budowa i wskaźnik TDP wynoszący tylko 53W - zamiast 107W jak w modelu Radeon RX 6500 XT.



Radeon RX 6400 został wyceniony na 159 USD, czyli o 10-20 dolarów drożej niż się spodziewano. To niestety sprawia, że różnica ceny Radeona RX 6400 i Radeona RX 6500XT niemal na pewno jest mniejsza, niż różnica wydajności obu kart, a tym samym dopłata do karty Radeon RX 6500 XT może być dobrą decyzją.





(kliknij, aby powiększyć)







