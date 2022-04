Środa 20 kwietnia 2022 Radeony RX 6600 XT, 6700 XT i 6900 XT mogą zniknąć z oferty producentów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:01 Początkiem maja czeka nas debiut odświeżonych Radeonów serii 6000, w postaci nowych kart o nazwach Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT. Z najnowszych informacji pochodzących ze źródeł zbliżonych do producentów karty graficznych wynika, że po premierze nowych modeli kart planują oni skopić się na ich promocji, i zakończyć produkcję ich poprzedników. Tym samym ze sklepów za jakiś czas zniknąć mogą karty Radeony RX 6600XT, Radeon 6700XT i Radeon RX 6900 XT, a zamiast nich dostępne będą wyłącznie o 5-10 procent bardziej wydajne karty Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT.



Jeśłi tak się stanie to okaże się, że nowe modele Radeonów nie będą poszerzeniem dotychczasowej oferty AMD, ale po prostu zastąpią w niej dotychczasowe karty. Na ten moment nie wiadomo czy jest to odgórna decyzja AMD, czy tylko indywidualne zamiary poszczególnych producentów (takich jak np. ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac).



W tym drugim przypadku można liczyć na reakcję ze strony AMD w celu nakłonienia producentów do niewycofywania dotychczasowych modeli Radeonów - zwłaszcza, że dotychczasowe informacje wskazywały iz nowe Radeony RX 6650 XT, 6750 XT i 6950 XT mają poszerzyć ofertę dotychczasowych kart.



Niezależnie od biegu wydarzeń po majowej premierze starsze wersje Radeonów i tak mogą zejść nieco na drugi plan, a zainteresowani ich zakupem powinni uważnie śledzić ceny i dostępność.





Wygląd nadchodzących kart Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT





