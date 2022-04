Środa 20 kwietnia 2022 Premiera marki Niceboy, kamera sportowa VEGA X PRO, unboxing

Autor: Adam | 17:27 Polska premiera międzynarodowego producenta sprzętu RTV – czeskiej marki Niceboy prezentuje flagową kamerę sportową VEGA X PRO wyposażoną w szklany obiektyw, wbudowany mikrofon stereofoniczny oraz stabilizator obrazu X-STEADY. Kamera oferuje maksymalną rozdzielczość 4K przy 60fps, a przy tym jest wodoodporna do głębokości 12 metrów. Zapraszamy na masz krótki unboxing kamery oraz garść informacji o kamerze VEGA X PRO.



Niceboy wkracza na polski rynek z kamerami sportowymi z serii VEGA X. Jest to marka elektroniki użytkowej z siedzibą w Czechach obecna na rynku europejskim od 2016 roku. Obecnie jej produkty dostępne są w siedmiu krajach Europy. Urządzenia Niceboy projektowane są z myślą o łączeniu najnowszych trendów technologicznych, nowoczesnego designu oraz prostoty użytkowania. Oferta produktowa marki zawiera kamery sportowe i samochodowe, słuchawki, głośniki przenośne, opaski fitness, a także akcesoria gamingowe, które systematycznie będą pojawiać się na polskim rynku. Oficjalnym dystrybutorem sprzętu Niceboy w Polsce jest firma 4cv.



Kamera sportowa Niceboy Vega X PRO pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości maksymalnej 4K w 60 klatkach na sekundę (wymagana jest szybka karta mircoSD). W rozdzielczości Full HD materiały nagrywane są z płynnością do 120 klatek na sekundę (w 720P do 240fps). Mamy również możliwość włączenia stabilizatora obrazu X-STEADY. Eliminuje on niepożądane wstrząsy wywołane ruchem kamery. Kamera jest wodoodporna do głębokości 12 metrów, co pozwala na użytkowanie jej podczas uprawiania sportów wodnych, a także w niesprzyjających warunkach takich jak deszcz. Dodatkowo dzięki specjalnemu etui możliwe jest podniesienie wodoodporności urządzenia do głębokości nawet 30 metrów.



Niceboy VEGA X PRO posiada w pełni szklany obiektyw 7G, który został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, która eliminuje odblaski światła słonecznego. Do obsługi mamy 2-calowy tylny ekran dotykowy, natomiast przedni 1,4-calowy ekran do selfie ułatwia bieżącą kontrolę rejestrowanego materiału. Dodatkowo kamera posiada opcję tworzenia filmów poklatkowych w rozdzielczości 4K oraz tryb slow motion (w 720p/60 fps), umożliwiający ośmiokrotne spowolnienie nagrania.



Model VEGA X PRO od Niceboy został wyposażony również we wbudowany mikrofon stereofoniczny. Urządzenie można obsługiwać za pośrednictwem łączności WiFi z poziomu telefonu komórkowego lub dostępnego w sprzedaży pilota zdalnego sterowania (wodoszczelność do 2 metrów). Niceboy VEGA X PRO posiada chip iCatch V39, sensor obrazu CMOS Sony. Kamera sportowa jest wyposażona w baterię Li-Ion o pojemności 1350 mAh, która umożliwia nawet do 115 minut nagrywania. Urządzenie pozwala także na wykonywanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 20 MPx i jest kompatybilne z kartami pamięci microSD (do 128GB). Niceboy VEGA X PRO w kolorze czarnym dostępny jest w sieci Media Markt w cenie 549 zł.



W sprzedaży w Polsce dostępne są także trzy inne modele kamer sportowych firmy Niceboy – VEGA X, VEGA X Play oraz VEGA X Lite. Model VEGA X charakteryzuje się rozdzielczością 4K oraz posiada stabilizator X-STEADY. Kamera Niceboy VEGA X Play oferuje rozdzielczość HD z płynnością 60 klatek na sekundę, z możliwością interpolacji do 4K z płynnością 30 klatek na sekundę, natomiast VEGA X Lite umożliwia nagrywanie w rozdzielczości HD oraz interpolację do Full HD.



Wszystkie modele w kolorze czarnym dostępne są w sieci Media Markt – model VEGA X w cenie 419 zł, VEGA X Play w cenie 239 zł, a VEGA X Lite w cenie 169 zł. W sieci Neonet dostępne są natomiast modele VEGA X Play w cenie 233 zł oraz VEGA X Lite w cenie 149 zł.



Zawartość opakowania:

● Kamera sportowa Niceboy VEGA X PRO

● Etui wodoszczelne do 30 m (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami)

● Zaczep za kierownicę roweru

● Ładowarka + kabel USB

● Akumulator

● Zaczepy naklejane (na przykład na kask) + naklejki samoprzylepne

● Otwarty uchwyt (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami)

● Zestaw zaczepów do łączenia etui i uchwytu z innymi akcesoriami

● Ściereczka do czyszczenia

● Podręcznik wielojęzyczny (łącznie z językiem polskim)



Parametry techniczne Niceboy VEGA X PRO:











Zapraszamy na nasz szybki unboxing kamery VEGA X PRO, recenzja wkrótce.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.