Dyski SSD - na co zwrócić uwagę?

Od pewnego czasu powszechnie wiadomo, że szybkie dyski SSD górują nad uznawanymi za ich poprzedników dyskami HDD. Pamiętajmy jednak, że wyposażenie peceta czy laptopa w dysk SSD nie sprawia automatycznie, że urządzenie będzie spełniało nasze oczekiwania w codziennej pracy. Dyski SSD, tak jak inne podzespoły komputerowe, różnią się między sobą, dlatego kupując je, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Jakich? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.







Czym są szybkie dyski SSD?

Szybkie dyski SSD (skrót pochodzi od angielskiego wyrażenia Solid State Drive) to urządzenie pamięci masowej, skonstruowane na bazie pamięci flash, które jest następcą popularnego jeszcze przed kilkoma laty dysku talerzowego HDD (ang. Hard Disk Drive).

Dyski HDD, nadal stosowane w niektórych komputerach, bazują na obrotowym dysku – to właśnie na nim zapisywane są wszelkie dane. Dyski takie obracają się w trakcie wykonywania operacji, co samo w sobie ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, ruchome części są podatne na uszkodzenia i mogą poruszać się z ograniczoną prędkością. Fakt, że są one wprowadzane w ruch, powoduje także, że komputer pracuje głośniej i zużywa więcej energii.

I właśnie patrząc na podzespoły komputerowe HDD, możemy dostrzec, jakie zalety mają szybkie dyski SSD. Są one pozbawione ruchomych części, więc są odporniejsze na uszkodzenia, działają znacznie szybciej i ciszej, a do tego zużywają mniej energii.

Dyski SSD – na co zwracać uwagę, kupując te podzespoły komputerowe?

Pamiętajmy jednak o tym, że szybkie dyski SSD mogą się od siebie różnić, dlatego kupując je do swojego komputera, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Prędkość dysku

W zdecydowanej większości modeli prędkość dysku SSD będzie jak najbardziej zadowalająca – zarówno w kwestii zapisu, jak i odczytu. Te podzespoły komputerowe gwarantują praktycznie brak opóźnień, choć znajdziemy tu wyjątki. Pierwsze dyski SSD były wyposażone w sprzętowy bufor zapisu, co zmniejszało prędkość dysku pod względem zapisu i odczytu. Lepiej celować w nowe modele, które znajdziesz między innymi w sklepie www.esus-it.pl.

Pojemność dysku

Pojemność dysku to kolejny aspekt, na który należy zwrócić dużą uwagę. Obecnie uznaje się, że wystarczającym rozwiązaniem w przypadku większości użytkowników są podzespoły komputerowe o pojemności 512 GB – umożliwiają one po prostu swobodne i bezproblemowe wykonywanie większości czynności na komputerze. Bardziej wymagające użytkownicy mogą postawić na droższe, szybkie dyski SSD 1 TB, natomiast osoby, które korzystają z komputera do podstawowych zadań, być może zadowolą się pojemnością dysku 256 GB.

Rodzaj pamięci

Kupując dysk SSD, warto sprawdzić również rodzaj pamięci. Sprawdź ofertę sklepu Esus-It – można tam znaleźć modele z pamięcią MLC, TLC oraz SLC. Największą wydajność osiągają dyski wyposażone w pamięć SLC, choć jednocześnie są one najdroższe. Pewnym kompromisem między ceną a jakością są modele z pamięcią MLC.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba mniej zorientowana w świecie komputerowych technologii może mieć problemy z dokonaniem najlepszego wyboru. Dlatego pamiętaj o tym, by w razie wątpliwości poradzić się doradców w sklepie internetowym!