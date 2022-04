Wakacje nad polskim morzem? Tak, w Sarbinowie!

Komfortowe noclegi Sarbinowo

Spędzasz wakacje z przyjaciółmi, rodziną, a może we dwoje? Apartamenty Sarbinowo to wygodne noclegi dla Ciebie i podróżujących z Tobą bliskich. Znajdziesz tu wygodne mieszkania 4 i 6 osobowe, wyposażone w wygodne, szerokie łóżka i aneks kuchenny. Nie brakuje w nich dużych łazienek, darmowego WiFi czy telewizji z dostępem do Netflixa. Dlatego po intensywnym dniu na plaży i w mieście, możesz porządnie wypocząć. A zanim kolejnego dnia wyruszysz w miasto, zjeść smaczne śniadanie, zamawiając catering prosto pod drzwi!

Zrelaksuj się tak jak lubisz

Apartamenty Wczasowa 8 to nie tylko miejsce na dobry sen. Znajdziesz tu dwa place zabaw dla dzieci, widoczne z każdego balkonu, duży zewnętrzny basen, a nawet stanowiska do grillowania. Spędź ten czas tak, jak lubisz, zabierz bliskich i bawcie się dobrze. Możecie pozostawić auta w bezpiecznym miejscu na parkingu i spacerować po okolicy, która pełna jest pięknych widoków. Plaża w Sarbinowie jest jedną z najczystszych plaż u wybrzeży polskiego Bałtyku.

Nie tylko noclegi. Co oferuje Sarbinowo?

Wczasowa 8 to apartamenty położone w odległości 50 m od szerokiej plaży. Dlatego to świetne miejsce na opalanie się, połączone z kąpielami w morzu. Podobnie, to doskonałe miejsca na spacery, tym bardziej że znajduje się tu długa promenada. A jeśli lubisz zwiedzać, podczas spacerów możesz odwiedzić zabytkowy kościół, dawne chaty rybackie czy latarnię morską.

Każdy potrzebuje dobrego pożywienia. Gdy tylko zgłodniejesz, możesz odwiedzić jeden z licznych barów czy restauracji, by zaspokoić głód i nabrać sił na więcej. Sarbinowo to dobre miejsce dla rodzin, w którym każdy z Was znajdzie coś dla siebie i chociaż to zdjęcia są najlepszą pamiątką, to nie brakuje to straganów i sklepików z drobiazgami, które lubisz.

Chociaż w Sarbinowie znajdziesz wszystko, co potrzebne Ci do komfortowego spędzenia wakacji, to dla spragnionych więcej noclegi Sarbinowo to świetna baza wypadowa w dalsze wycieczki. Na przykład do Kołobrzegu, Unieścia czy Koszalina. Odwiedź http://wczasowa8.pl/noclegi-sarbinowo/ i zarezerwuj termin!