Poniedziałek 25 kwietnia 2022 GeForce RTX serii 4000 Ada Lovelace z GPU wytwarzanymi w litografii 4nm

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:01 Mijający weekend zaowocował garstką przecieków dotyczących przyszłej generacji kart graficznych od Nvidii. Będą to karty o nazwie GeForce RTX 40x0, należące do rodziny Ada Lovelace, i mające debiutować na rynku pod koniec tego roku. Układy krzemowe GPU dla tych kart nie będą już wytwarzane przez Samsunga (tak jak GPU dla dotychczasowych GeForce RTX 3000), lecz ponownie przez firmę TSMC, do której Nvidia powróci po około 2 letniej przerwie. Z najnowszych informacji wynika, że większość rdzeni krzemowych dla kart GeForce RTX serii 4000 będzie produkowana odrazu w litografii 4nm.



Jest to ulepszona przez TSMC wersja 5nm litografii, mająca o 6 procent zwiększoną gęstość upakowania tranzystorów i 5-10 procent większą szybkość ich przełączania. W bazowej litografii 5nm od TSMC powstawać mają przeznaczone na rynek serwerowy GPU z serii Hopper.



Wybierając litografię 4nm dla GPU do serii GeForce RTX 4000 Nvidia chce zapewne poprawić specyfikację swoich przyszłych kart graficznych, zwiększając ich osiągi o dodatkowe kilka procent. Tym samym nowe GeForce będą przeważać nad Radeonami z architekturą RDNA 3 przynajmniej pod względem zaawansowania używanej litografii - nowe Radeony mają być wytwarzane procesach 5nm i 6nm TSMC.



Z drugiej strony znane są informacje o wysokiej prądożerności nadchodzących kart GeForce RTX serii 4000, których flagowe modele mają mieć TDP 600W. Być może Nvidia ma trudność w zaprojektowaniu efektywnych energetycznie GPU, stąd wybór 4nm litografii mógł okazać się koniecznością.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.