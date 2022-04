Poniedziałek 25 kwietnia 2022 Połowa światowej produkcji półprzewodników pochodzi z Tajwanu

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 20:38 (1) Na rynku układów scalonych od dwóch lat występują niedobory i opóźnienia dostaw wynikające z nadmiernego wzrostu zamówień. Wynika on z nałożenia się na siebie co najmniej kilku czynników - w tym nagłego wzrostu zapotrzebowania na elektronikę komputerową wywołanego przez wzmożoną konieczność pracy i nauki zdalnej oraz wzrostu cen kryptowalut, który spowodował wykupywanie ze sklepów urządzeń do ich wydobywania (w tym GPU i konsol). Jednocześnie nastąpił start sieci GSM typu 5G oraz dynamiczny rozwój branż IoT i Automotive, które wymagają coraz większych ilości chipów. W tej sytuacji warto prześledzić gdzie produkowane są układy scalone na tzw. zamówienie.



Coraz większe nakłady potrzebne na wypracowanie kolejnych procesów litograficznych spowodowały, że producenci urządzeń dawno już odeszli od wytwarzania układów scalonych we własnych fabrykach - zamiast tego zlecając ich produkcję wyspecjalizowanym firmom, takim jak np. TSMC, Samsung, UMC, Vanguard, SIMC, NexChip, Tower i GlobalFoundries. Rynek ten jest nazywany rynkiem układów scalonych na zamówienie.



Jak się okazuje, w latach 2021 i 2022 około 64-66 procent łącznej światowej produkcji układów scalonych na zamówienie, pochodzić będzie z Tajwanu. Wartość ta oznacza odsetek mm2 chipów wyprodukowanych na Tajwanie spośród wszystkich mm2 chipów wyprodukowanych na zamówienie przez wszystkich producentów. Za wyprodukowanie pozostałych 17-18 procent mm2 powierzchni chipów odpowiadać będzie Samsung z Korei Południowej, kolejne 9-10 procent przypadnie producentom z USA i Europy (w tym GlobalFoundries, Tower i inni), a 7-8 procent przypadnie producentom z Chin.



Oznacza to, że za 2/3 światowej produkcji chipów na zamówienie odpowiada Tajwan, a po uwzględnieniu wszystkich producentów, w tym Intela, okazuje się, że z Tajwanu pochodzi około 48 procent chipów produkowanych na całym świecie.



Zdaniem analityków z TrendForce, trend ten utrzyma się co najmniej do 2024 roku, i dopiero od 2025 roku zauważalny będzie spadek udziału Tajwanu w globalnej produkcji układów scalonych. Będzie to skutek m.in. uruchomienia pierwszych fabryk TSMC na terenie USA, a także powstania nowych fabryk Intela w USA i Europie oraz wejścia Intela na rynek producentów układów scalonych na zamówienie.



Nie trzeba chyba dodawać, że tak duże skupienie produkcji chipów w jednej lokalizacji geograficznej może oznaczać poważne kłopoty dla całego świata w przypadku wystąpienia w tym obszarze katastrofy naturalnej, potężnego tsumani lub konfliktu zbrojnego.













Na zdjęciu fabryka TSMC





a druga polowa... (autor: henrix343 | data: 25/04/22 | godz.: 22:19 )

niedlugo bedzie pochodzic z chin. Juz maja ponoc bardzo dobrze opanowane 65nm a to ze spokojem wystarczy do wiekszosci zastosowan (iot). Dalej beda sobie powoli opracowywac reszte.



