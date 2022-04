Poniedziałek 25 kwietnia 2022 Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardy dolarów

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 21:27 (17) Elon Musk, właściciel SpaceX i Tesli najprawdopodobniej został dziś nowym właścicielem platformy Twitter. Informację tą podał właśnie niezawodny Reuters, a obecnie czekamy na jej oficjalne potwierdzenie . Miliarder jeszcze w marcu zakupił pakiet 9 procent akcji Twittera, ale szybko dodał, że jego marzeniem jest nabycie całej firmy. Jak stwierdził, serwis ma potencjał do stania się globalnym medium wymiany informacji i poglądów, w którym panuje wolność słowa. 14 kwietnia Musk złożył ofertę przejęcia całego Twittera jego dotychczasowym właścicielom, i od tego czasu pomiędzy obiema stronami trwały negocjancie.



Dziś obie strony miały zawrzeć umowę zakupu przez Elona Muska serwisu społecznościowego Twitter w cenie 54 dolary za akcję, łącznie za około 44 miliardy dolarów.



no oby... (autor: henrix343 | data: 25/04/22 | godz.: 22:17 )

stal sie wolny od polityki lgbt, kontroli nad fake newsami itp. glupota. Tegu mu zycze... ale raczej wiadmo co bedzie.



2 youtube z cenzura wieksza niz za czasow zsrr.



Kto bogatemu zabroni? (autor: ziemowit | data: 25/04/22 | godz.: 23:30 )

na początku pewnie będą kpiny z nutką zazdrości



Zobaczymy jak idea ma się do rzeczywistości i czy te "zmiany" będą odczuwalne.







Chociaż wiadomo (autor: Apollo129 | data: 26/04/22 | godz.: 08:15 )

ile teraz kosztuje wolność słowa.





apollo129 (autor: henrix343 | data: 26/04/22 | godz.: 12:02 )

wiadomo - jest bezcenna.



@1. (autor: Mariosti | data: 26/04/22 | godz.: 19:14 )

Poniekąd o to właśnie chodzi aby mogło być tam co chce, ale żeby algorytmy sztucznie nie pompowały pewnych ideologicznie nastawionych treści i zarazem aby cała firma nie koncentrowała się na banowaniu, cenzurze i generalnie uciszaniu wszelkich głosów z którymi się nie zgadzają.



Także mimo iż fanem nie jestem, to jeśli Musk zrobi co zapowiada to jak była tak będzie wielka reprezentacja lgbt, po prostu teraz ludzie będą mogli uczciwie komentować i dementować ich wymiociny.



... (autor: pwil2 | data: 26/04/22 | godz.: 19:31 )

ruskie już szykują farmy troli do następnych wyborów w USA.



henrix343 (autor: Markizy | data: 26/04/22 | godz.: 20:38 )

a co ci przeszkadza kontrola nad fake newsami?



Markizy (autor: PCCPU | data: 26/04/22 | godz.: 21:35 )

Zwłaszcza że to zazwyczaj kontrola nad tym co dla nich nie wygodne.



PCCPU (autor: Markizy | data: 27/04/22 | godz.: 08:47 )

można tak ją realizować, ale równie dobrze można wymagać potwierdzenia zdarzenia w źródłach np naukowych lub regionalnych.



Brak jakikolwiek mechanizmu weryfikacji skutkuje manipulacjami np płaskoziemcy.



Markizy (autor: PCCPU | data: 27/04/22 | godz.: 17:40 )

M.in paskoziemcy zostali wymyśleni po to by zacieśnić kontrolę i zwiększyć cenzurę netu lub problem został tak wyolbrzymiony i medialnie nagłaśniany by ludzie widzieli w tym problem. Problemm-Reakcja-Rozwiązanie. Nie pierwszy raz i nie ostatni tylko po to by ludziom wciskać jedynie słuszną prawdę.



Edit (autor: PCCPU | data: 27/04/22 | godz.: 17:48 )

Jeżeli chcą kontrolować informacje to muszą wprowadzić surową cenzurę ale by ludzie na to przystali trzeba stworzyć problem lub wyolbrzymiać do granic absurdu. Zresztą od paru lat tak robią i to w różnych dziedzinach. Niedługo będzie tak że nawet żadne machlojki korpo nie będą wychodziły nawet jeśli będzie to miało wpływ na zdrowie ludzi bo oczywiście wielo miliardowe zyski będą ważniejsze lub kontrola i władza.



Cenzura była by dobra w idealnie uczciwym świecie bez m.in korpo-mafii, handlu ludźmi i dziećmi w różnych celach itd Niestety w bajki nie wierzę ale z tego co widzę wielu dalej chce wierzyć w bajki.



Sorki (autor: PCCPU | data: 27/04/22 | godz.: 17:56 )

Wybaczcie za błędy i chaotyczność ale jestem po kilku mocnych :D



Niech jeszcze przejmie (autor: OBoloG | data: 27/04/22 | godz.: 18:07 )

Netflix'a i będzie git majonez. Rzygać się chce tym LGBTQ+ w co drugim filmie, serialu - dawniej musiał być czarnoskóry w każdym filmie, teraz temat lesbijski albo gejowski bo inaczej nie można. Dziwne że kilka dekad temu nikt się tym nie przejmował i było ok.



OBoloG (autor: PCCPU | data: 27/04/22 | godz.: 19:54 )

Myślę że te całe LGBTQ+ itd po części m.in to próba zmniejszenie przyrostu naturalnego który według nich jest coraz większym problemem.



Co do koronki (autor: PCCPU | data: 27/04/22 | godz.: 20:04 )

Wcale by mnie nie zdziwiło gdyby całą ta koronka była tylko napompowaniem balonika czyli nadmuchaniem tego co było wcześniej ale ukrywało się w statystykach lub to co było do tej pory pozmieniali tylko nazwy i wyolbrzymił medialnie. Tak naprawdę chodzi o kontrolę ludzi w każdym aspekcie kiedy i ile razy mają się szczepić. Kontrola populacji i to co chcą zrealizować (Agenda 2030). Jestem pewny że to co było już nie wróci. Przygotowują nas stopniowo do nowego systemu.



PCCPU (autor: Markizy | data: 27/04/22 | godz.: 21:53 )

mnie by zdziwiło jak by na ziemi nie było naturalnie występującego wirusa zdolnego zdziesiątkować populacje ludzką. Tylko czeka na sprzyjające warunku i tylko czeka aby zaatakować najbardziej mobilną ofiarę na ziemi.



Co do 11

Jeśli znaleźli się ludzie wierzący w taką bzdurę to znaczy że informacje trzeba weryfikować przed publikacją. Jeśli tego nie zrobimy to refundowanym środkiem antykoncepcyjnym będzie cocacola bo ktoś w internecie napisał że działa.



Markizy (autor: PCCPU | data: 28/04/22 | godz.: 00:41 )

Są ściśle tajne badania m.in nad wirusami a być może i opracowywaniem wirusów w ramach m.in broni biologicznej. Myślisz że wyniki badań są skrupulatnie i sumiennie przekazywane opinie publicznej? ;)



