Poniedziałek 25 kwietnia 2022 Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardy dolarów

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 21:27 (2) Elon Musk, właściciel SpaceX i Tesli najprawdopodobniej został dziś nowym właścicielem platformy Twitter. Informację tą podał właśnie niezawodny Reuters, a obecnie czekamy na jej oficjalne potwierdzenie . Miliarder jeszcze w marcu zakupił pakiet 9 procent akcji Twittera, ale szybko dodał, że jego marzeniem jest nabycie całej firmy. Jak stwierdził, serwis ma potencjał do stania się globalnym medium wymiany informacji i poglądów, w którym panuje wolność słowa. 14 kwietnia Musk złożył ofertę przejęcia całego Twittera jego dotychczasowym właścicielom, i od tego czasu pomiędzy obiema stronami trwały negocjancie.



Dziś obie strony miały zawrzeć umowę zakupu przez Elona Muska serwisu społecznościowego Twitter w cenie 54 dolary za akcję, łącznie za około 44 miliardy dolarów.



no oby... (autor: henrix343 | data: 25/04/22 | godz.: 22:17 )

stal sie wolny od polityki lgbt, kontroli nad fake newsami itp. glupota. Tegu mu zycze... ale raczej wiadmo co bedzie.



2 youtube z cenzura wieksza niz za czasow zsrr.



Kto bogatemu zabroni? (autor: ziemowit | data: 25/04/22 | godz.: 23:30 )

na początku pewnie będą kpiny z nutką zazdrości



Zobaczymy jak idea ma się do rzeczywistości i czy te "zmiany" będą odczuwalne.







