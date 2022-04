Technologia WebRTC wkracza do biznesu

Nowe technologie i standardy bardzo często swoje pierwsze zastosowania znajdują w szeroko rozumianym biznesie. Nie inaczej jest w wypadku projektu WebRTC. Skala potencjalnych zastosowań wydaje się olbrzymia, co w połączeniu z licencją open source i łatwością implementacji może być źródłem jego sukcesu.











Czym jest technologia WebRTC? WebRTC to skrót od Web Real-Time Communication czyli komunikacja internetowa w czasie rzeczywistym. Cechą charakterystyczną tej technologii jest to, iż jest to zbiór standardów i protokołów umożliwiający komunikację z poziomu przeglądarki internetowej (dostępne jako zwykłe interfejsy API JavaScriptu we wszystkich popularnych przeglądarkach). Nie jest więc wymagana instalacja jakiegokolwiek oprogramowania lub sterowników. Możliwe zastosowania to wideokonferencja, czat, dzielenie pulpitu lub przekazywanie plików. Technologia ta rozwija się bardzo szybko, co wynika nie tylko z szerokich potencjalnych zastosowań ale również w faktu, iż jest to otwarty standard rozwijany w ramach open source a obecnie wspierany przez takich gigantów jak Google, Microsoft czy Mozilla. A jak to się ma do VoIP? Nie należy w bezpośredni sposób porównywać tych określeń. VoIP to koncepcja a nie konkretne rozwiązanie techniczne. Ma służyć do przeprowadzenia połączenia telefonicznego za pośrednictwem internetu. Jednak coraz częściej do tych celów wykorzystywana jest właśnie technologia WebRTC. Powstały nawet rozbudowane i zaawansowane „centrale telefoniczne” bazujące na tej technologii, które oprócz tradycyjnych połączeń telefonicznych realizują również połączenia wideokonferencyjne. Czy WebRTC w bezpieczny sposób może być wykorzystywane w biznesie? Połączenia WebRTC, to połączenia bezpośrednie z przeglądarki do przeglądarki, bez żadnego pośredniczącego serwera transmisji strumieniowych. Realizowane są one za pomocą protokołu SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) i szyfrowane przy użyciu DTLS. Jest to bezpieczniejsza i bardziej zaawansowana forma protokołu RTP wykorzystywanego w VoIP. Te cechy powodują, że WebRTC idealnie nadaje się do bezpiecznej komunikacji biznesowej. Zastosowania. Powstaje wiele aplikacji wykorzystujących tą technologię. Od prostych telefonów internetowych, komunikatorów, czatów i wideo-czatów aż po rozbudowane PBX czyli „centrale wideo – telefoniczne” i systemy wideokonferencyjne. Jednym z ciekawych zastosowań obecnych na polskim rynku jest użycie tej technologii w systemie dedykowanym dla posiedzeń zdalnych organów spółek kapitałowych wraz z możliwością głosowania online. W tym zastosowaniu wykorzystuje się unikalne cechy WebRTC jako warstwy komunikacyjnej nie tylko do celów wideokonferencji, czatu i udostępniania ekranu oraz dokumentów. Jej zastosowanie umożliwia również przeprowadzenia głosowania online jawnego i tajnego a całość rozwiązania ma wysoką wiarygodność i ważność prawną. Perspektywy. Z pewnością w najbliższych latach będziemy obserwować wzrost zastosowań tej technologii zarówno w biznesie jak i poza nim. Już w tej chwili wielu ekspertów uważa tą technologię jako realne zagrożenie dla tradycyjnej telefonii. Otwarty kod licencji open source, bezpłatne kodeki zapewniające dobrą jakość dźwięku oraz zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi z pewnością stanowią o atrakcyjności standardu WebRTC.