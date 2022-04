Narzędzia marketingu internetowego dla sklepów - Lista

Nowoczesne narzędzia content marketingowe - Co przyda się w sklepie internetowym?

Działalność sklepu internetowego charakteryzuje się w miarę zwiększania sprzedaży coraz bardziej rozległymi i zaawansowanymi działaniami marketingowymi. Niekiedy robionymi intuicyjnie, bez profesjonalnych narzędzi. Należy jednak zwrócić uwagę, że narzędzia content marketingowe pozwalają w sposób skuteczny zoptymalizować czas przeznaczony na konkretne zadania. Finalnie specjalista może efektywnie skrócić czas wykonywania zadań jak analiza słów kluczowych, pisanie artykułu, kompresja zdjęć do sklepu internetowego i wiele innych. Dzięki temu robi więcej w krótszym czasie, sklep szybciej się rozwija, a firma osiąga większe zyski zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie. Jakie narzędzia mogą Ci pomóc?

SurferSEO - Narzędzie marketingowe przydatne osobom, które zawodowo zajmują się pisaniem tekstów na zlecenie lub firmom zatrudniającym copywriterów. Pozwala na zaawansowaną analizę konkurencji w wyszukiwarce, wyselekcjonowanie odpowiednich słów kluczowych do następnych artykułów lub pozycjonowania. Możemy w Surfer SEO monitorować swoje wyniki na przestrzeni czasu sprawdzając, czy obrana przez nas droga przynosi długoterminowe korzyści. Potencjał oprogramowania wykorzystają także przedsiębiorcy w małych firmach, a także pozycjonerzy, którzy chcą podnieść jakość swoich audytów i innych usług.

Google Keyword Planner - Wyszukiwanie fraz kluczowych nigdy nie było prostsze i tańsze. Google Keyword Planner pozwala w sposób skuteczny zweryfikować popularność i konkurencję przy danych słowach kluczowych. Jeżeli chcemy w przyszłości się pozycjonować i stworzyć odpowiednią strukturę treści w serwisie, powinniśmy bez dwóch zdań zapoznać się ze wspomnianym narzędziem. Podpowie nam ono podobne frazy kluczowe do tej wpisanej przez nas, określi konkurencyjność każdej z nich, a także ukaże średnią miesięcznych wyszukiwań.

ile.liter.pl - To doskonały przykład narzędzia marketingowego, które pozwala szybko sprawdzić postępy pracy osoby tworzącej teksty na stronę lub do innego kanału. Każdy z nich bowiem charakteryzuje się preferowaną długością tekstu i ilością znaków. Niekiedy ich sprawdzenie w czasie rzeczywistym staje się stosunkowo trudne, zależnie od tego, którego narzędzia używamy do pisania. Pomoc oferuje nam w takiej sytuacji ile.liter.pl, gdzie wklejając tekst możemy liczyć na dokładne przeliczenie liter w nim. Jeżeli zależy nam na otrzymaniu liczby wyrazów, również powinniśmy otrzymać ją bez problemu za pomocą jednego kliknięcia. Sprawia to, że osoba pisząca tekst może na każdym etapie sprawdzić swoje postępy i ilość znaków lub wyrazów, która została jej do napisania. Prawda, że wspaniałe?

tinyjpg.com - Narzędzia marketingowe w sklepie internetowym to nie tylko takie, które pomagają w optymalizacji i pisaniu tekstów. To także aplikacje pozwalające na szybką i bezproblemową kompresję zdjęć. To bardzo ważne, gdyż długoterminowo w pozycjonowaniu sklepu internetowego i odczuciach klientów liczyć się będzie szybkość działania witryny. Nie będzie natomiast wystarczająco szybka, gdy pliki znajdujące się na niej będą zajmowały dużo miejsca. Użytkownicy również nie będą wtedy zadowoleni, gdy sklep będzie ładować się wolno. Warto więc przed udostępnieniem zdjęć i materiałów graficznych wprowadzić je do tinyjpg, aby finalnie zmniejszyć ich rozmiar.

Canva - A może brakuje Ci narzędzi marketingowych do tworzenia grafiki w sklepie internetowym? Masz problem z wykonaniem baneru? Nie wiesz, jak podejść do tematu wizytówek, stopki w mailach lub innych materiałów? Nie posiadasz budżetu na grafika? Nic nie będzie w tej sytuacji prostsze niż skorzystanie z jednego z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki online. Dzięki narzędziu, którym jest Canva, będziesz w stanie stworzyć estetyczne materiały do sklepu internetowego, kampanii w mediach społecznościowych lub do większości innych kanałów. Całe oprogramowanie sprawdzi się zarówno w marketingu b2b jak b2c. Dostępne jest w wersji polskiej, a w panelu, zaraz po otwarciu, czekać na Ciebie będą gotowe rozmiary grafik i szablony. Wystarczy wybrać ten, który pasuje Ci najbardziej i dopasować go do marki sklepu.

PhotoScape - Jeżeli chciałbyś szybko edytować zdjęcie do sklepu internetowego, dodać do niego logo, nieco rozjaśnić lub wykonać inną, akcję, PhotoScape da Ci taką możliwość w darmowej wersji. Wspomniane akcje wykonasz w sposób sprawny i efektywny, co sprawi, że maksymalnie po paru minutach osiągniesz pożądany efekt.

Answer The Public - Wróćmy na chwilę do zbierania inspiracji dotyczących treści, tytułów filmów na YouTube, artykułów na bloga lub innych materiałów. Answer The Public pozwoli nam na wyselekcjonowanie fraz i grup wyrazów, których użycie zwiększy nasze szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. To narzędzie content marketingowe uważa się za jedno z popularniejszych i przydatniejszych. Nie ma jednak co się dziwić, gdyż jego użycie rzeczywiście zwiększa skuteczność później stworzonych na podstawie otrzymanych wyników treści.

Google Trends - Nie jesteś na bieżąco z informacjami ze świata? Nie wiesz co jest modne i w jaki temat najlepiej się wstrzelić? Nic straconego! Właśnie w celu pozostania na czasie i zbierania dobrych pomysłów możesz użyć narzędzia marketingowego, którym jest Google Trends. Zbiera on informacje na temat tego, co poszczególni ludzie wpisują najczęściej w danym czasie na danej lokalizacji (w konkretnym kraju). Dzięki temu widzisz, które tematy są obecnie modne. Z powodzeniem możesz wykorzystać tą informację jako podstawę swoich późniejszych działań content marketingowych. Oczywiście wszystko dopiero w sytuacji, gdy pomysł oparty o trendy jest również spójny z Twoją strategią marketingową i branżą, w której działasz.

Jasnopis - Polskie narzędzie, które zwiększa efektywność podczas pisania tekstów. Mimo, iż nie jest konieczne do napisania dobrego tekstu do sklepu internetowego, zaleca się przetestowanie narzędzia. Możemy w ten sposób bowiem określić, jaki poziom trudności ma napisana treść i wiele innych, ciekawych rzeczy. Całość zrobimy na stronie internetowej. Nie musimy pobierać żadnych aplikacji. Program udostępnia nawet intuicyjny i wygodny panel, w którym swobodnie możemy tworzyć “na żywo” nasze treści do sklepu. Bez względu na to, czy to artykuły na bloga firmowego, opisy produktów lub kategorii.

Przeczytaj również: Uruchomienie hurtowni internetowej