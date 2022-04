Czy konto firmowe jest wymagane? Warto wiedzieć!

Jak myślisz, co jest potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej? Dobry pomysł na biznes? Odpowiedni budżet na start? Morze klientów, którzy będą korzystali z twoich produktów i usług? Oczywiście! Niemniej jednak będziesz również potrzebował konta bankowego, na które zaczną wpływać przychody ze sprzedaży (a także, z którego opłacisz podatki i inne wydatki). Możesz się jednak zastanawiać, czy w tym celu musisz zakładać specjalne konto firmowego. Sprawdźmy to!













Kto musi posiadać konto firmowe? Konto firmowe to specjalny rachunek bankowy przeznaczony dla przedsiębiorców. Za jego pośrednictwem możesz wykonywać przelewy, czy otrzymywać wpłaty. Od tradycyjnego konta osobistego różni się przede wszystkim tym, że do konta firmowego bank dodatkowo tworzy dla przedsiębiorcy specjalny rachunek VAT, pozwalający rozliczać środki w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Poza tym z kontem firmowym można powiązać inne produkty bankowe dla przedsiębiorców, takie jak subkonta, konta oszczędnościowe, czy kredyty firmowe. Dzięki temu w jednym miejscu możesz zarządzać finansami swojej firmy. Co ważne, konto firmowe to produkt zarówno dla małych, jak i dużych firm. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą rozliczać się za pośrednictwem tego specjalnego rachunku dla firm.

Z czego wynika obowiązek posiadania konta bankowego przez przedsiębiorcę?

Część przedsiębiorców może uznać konto firmowe za niepotrzebny wydatek. W końcu taki rachunek działa na takiej samej zasadzie jak zwykły rachunek osobisty. Niemniej jednak obowiązek posiadania osobnego konta dla firm wynika z przepisów. Po pierwsze, konto firmowe muszą posiadać płatnicy VAT, o ile ich działalność dotyczy transakcji w oparciu o towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Do tego rachunek dla firm muszą otworzyć przedsiębiorcy, którzy wykonują transakcje bezgotówkowe o wartości od 15 000 zł. Poza tym konto firmowe jest niezbędne, jeśli musisz korzystać z mechanizmów podzielonej płatności, czyli split payment. A co w przypadku przedsiębiorców, którzy nie podpadają pod wyżej wymienione przepisy? No cóż, zgodnie z regulaminami banków, również muszą posiadać konto firmowe. Wszystko dlatego, że banki zastrzegają, że konta osobiste nie mogą być wykorzystywane do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością. W związku z tym każdy właściciel firmy musi posiadać konto firmowe. Jak znaleźć tanie konto firmowe?

Skoro posiadanie konta firmowego to konieczność, warto znaleźć takie, które nie uderzy nas po kieszeni. Warto w tym celu sprawdzić aktualny ranking kont firmowych na stronie kontomaniak.pl, w którym porównasz oferty poszczególnych banków. Dzięki temu szybko i sprawnie sprawdzisz, która oferta rachunku firmowego będzie najlepsza z punktu widzenia twojej działalności. Jakie są najważniejsze opłaty kont firmowych?

Z prowadzeniem konta firmowego wiążą się różne opłaty. Do najważniejszych z nich należą:

opłata miesięczna za prowadzenie konta firmowego,

opłata miesięczna za posiadanie z karty płatniczej powiązanej z kontem firmowym,

prowizja za wykonywane przelewy,

prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie lub wpłatę pieniędzy na konto we wpłatomacie. Łącznie kwoty te mogą wynieść nawet kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca. Jednak większość banków pozwala uniknąć przynajmniej części z tych opłat, jeśli spełnisz określone warunki. Najczęściej są to: zapewnienie odpowiednich wpływów na konto firmowe w każdym miesiącu,

wykonanie w danym miesiącu przelewu do ZUS-u bądź urzędu skarbowego,

zrealizowanie transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę lub w określonej liczbie,

wykonanie określonej liczby transakcji kartą płatniczą. Poza tym, jeśli zdecydujesz się na założenie konta firmowego podczas promocji, również możesz liczyć na darmowe korzystanie z konta firmowego i karty przez 12-24 miesiące. Informacje na ten temat znajdziesz również we wcześniej wspomnianym Rankingu Kont Firmowych. Każdy przedsiębiorca musi posiadać specjalne konto firmowe, z którego będzie rozliczał się z klientami, pracownikami, dostawcami czy różnymi instytucjami. Takie konto powinno być nie tylko praktycznie, ale i niedrogie. Dlatego też, zanim otworzysz rachunek dla firm, poszukaj oferty, która będzie najlepsza z punktu widzenia twojej firmy.



Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license